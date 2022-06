Las enfermeras salen a la calle en Madrid para exigir mejores condiciones laborales

Unas 1.700 enfermeras, según datos de la delegación del Gobierno en Madrid, y 8.000, según las convocantes, se han movilizado este domingo para exigir una mayor financiación de la sanidad pública, el aumento de plantillas en su especialidad y la mejora de sus condiciones laborales, en una manifestación de corte festivo que ha reunido a profesionales de Castilla y León, Andalucía, Islas Canarias o la Comunidad de Madrid, entre otros lugares.

Presidida por una pancarta con el lema Por la profesión enfermera y la sanidad, la marcha, convocada por la plataforma Unidad Enfermera y otras cuatro asociaciones del sector, se ha cubierto el cielo de Madrid con globos blancos y multitud de carteles reivindicativos, con consignas como La vocación no justifica la explotación, Más recursos y menos discursos o Más enfermeros, menos consejeros.

La manifestación, a la que han acudido 8.000 personas según los organizadores, se ha hecho notar frente al Congreso de los Diputados y ha concluido en el Ministerio de Sanidad, alternando, a lo largo de la mañana, un ambiente festivo y combativo.

María José García, portavoz del sindicato de enfermería SATSE, ha afirmado en declaraciones a Público que "las promesas que se hicieron durante la pandemia no se están cumpliendo" y que han salido este sábado a las calles de Madrid "porque las condiciones son cada vez peores" y las plantillas actuales "son totalmente deficitarias".

María José García denuncia el abuso que se hace a los enfermeros derivado de su "vocación por la profesión"

Ha denunciado el abuso que se hace a los trabajadores sanitarios derivado de su "vocación por la profesión", al mismo tiempo que ha demandado la posibilidad de "una jubilación anticipada, igual que en el resto de profesiones".

Manuel Cascos, portavoz de Unidad Enfermería, ha desgranado ante los medios las principales reivindicaciones de las entidades convocantes, que van desde la puesta en marcha del proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), la jubilación anticipada, la reducción del personal eventual y las listas de espera o la mejora de las "precarias" condiciones laborales y retributivas de las enfermeras.

"No vamos a permitir que se caiga la sanidad pública, no vamos a permitir el empobrecimiento de los centros sociosanitarios, no vamos a permitir que se le insufle indolencia (al SNS) desde la administración pública, es un sufrimiento que no estamos dispuestos a tolerar pasivamente", ha señalado.

Cascos también ha advertido que este sábado "no es el final de nada", sino "el principio de todo", y ha instado a los responsables políticos a dar "un giro de 180 grados" en la gestión de la sanidad pública y las condiciones de las enfermeras, al tiempo que ha subrayado que, tras el verano, Unidad Enfermería promoverá más movilizaciones, posiblemente "con nuevos actores".

Uno de los cánticos más repetidos ha sido "Hace falta ya una huelga de sanidad"

A pesar de que uno de los cánticos más repetidos ha sido "Hace falta ya una huelga de sanidad", Florentino Pérez, presidente del Consejo General de Enfermería, ha asegurado en declaraciones a los periodistas que la medida todavía no está encima de la mesa, en tanto que las entidades convocantes mantienen la esperanza de que se les pueda "hacer caso" en sus exigencias.

"Siempre hemos luchado por los ciudadanos y la sanidad y estamos viendo que, si no se hace algún tipo de fuerza, de movilización, al final la sanidad se hundirá", ha advertido.

Por su parte, Jesús Sanz, presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, ha recordado que el personal de enfermería ha trabajado "de manera desinteresada" a favor del paciente y la sostenibilidad del sistema, por lo que ha pedido el reconocimiento de la aportación que realizan a la sostenibilidad de la sanidad pública.

También lo ha entendido así Araceli Santos, presidenta de la Asociación de Enfermería del Trabajo, que ha lamentado que el personal del ramo en España, unas "300.000" personas, mantienen contratos precarios.

"Es curioso que un Gobierno que está hablando de seguridad laboral y está anunciando que mejora todas las condiciones laborales, tenga a sus empleados públicos de esta forma tan precaria", ha criticado.

La portavoz de SATSE ha asegurado a Público que "atender las demandas de los enfermeros es defender la sanidad pública".