Cuando llega al lugar donde hacemos la entrevista, Alberto 'Tito' Álvarez (Barcelona, ​​1976), el portavoz de Elite Taxi, no muestra ningún signo de cansancio, más bien al contrario, aunque los efectos de la huelga de taxistas que va paralizar el país aún perduran en los medios de comunicación o en las redes sociales.

Advierte que, sobre la mesa, permanece la posibilidad de que las protestas se reanuden en septiembre. Todo depende de la administración.

Si te parece bien, empezamos por los acontecimientos más recientes, que han sido los ataques contra 18 taxis en Barcelona ¿Qué ha pasado?



Han sido 22. Cuando he llegado a casa me han empezado a llegar alertas al teléfono móvil de gente que me avisaba que le habían reventado el coche. No es nuevo, ni ninguna revancha por la huelga. Según datos recopilados de 90 comisarías de los Mossos en toda Catalunya, en 2017 los taxistas pusieron 850 denuncias por vandalismo, 662 de las cuales sólo en Barcelona. La mayoría de las denuncias son en Barcelona, ​​El Prat y Gavà. Es un aumento del 208% desde el 2016. Cabify entra en diciembre de 2016 y entonces empieza a pasar todo esto. Cada cierto tiempo hacen una batida y rompen veinte o treinta taxis. Nunca roban nada: los rayan, les pinchan las ruedas ... No tenemos pruebas pero esto nos pasa sólo desde que entraron ellos en Barcelona.

¿Qué balance hacéis de la huelga?

Muy positivo. Hicimos una parada de 48 horas que tuvo un seguimiento total. Cuando se anunció el auto que suspendía el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) estalla la bomba. La movilización ha sido en gran parte espontánea, se ha organizado de manera asamblearia y los representantes de las organizaciones sólo hemos sido los interlocutores. Llevamos haciendo de pedagogía desde hace más de cuatro años: el taxista es el elemento más importante, nosotros no estamos para dirigir nada. Esto nos ha dado fuerza: no es lo mismo ir a negociar sin tener nada detrás que cuando la otra parte sabe que la gente que nos apoya puede parar el país. Y así es como debe ser.

¿Van a seguir el ejemplo de los taxistas franceses?



No exactamente... Tras conocerse el auto, en el programa de radio que tenemos, El Avispero de Elite Taxi, hicimos explicarlo. Mientras lo explicábamos, los taxistas a las dos terminales del aeropuerto ya paraban. Cuando terminamos el programa fuimos directamente al aeropuerto, donde organizamos una asamblea para pedir que hacíamos. Cortar la AP-7, los peajes, el puerto, el aeropuerto o el centro de la ciudad? Los taxistas decidieron el centro de la ciudad, ir a Gran Vía y estacionar los coches allí. Y así fue.

Ciertamente, buena parte de la protesta fue espontánea, porque los taxistas de Madrid ocuparon la Castellana y en otras ciudades llevaron a cabo la misma forma de protesta...



Ha sido como en los setenta. Mi padre decía que entonces saltaba una chispa y luego corría como la pólvora. Ha sido el mismo. La chispa saltó en Barcelona y luego pasó a Madrid, Valencia y el resto de España.

Después de haber estado en todas los medios ha vuelto al volante del taxi ¿que ha notado?



"También rehusé ir a La Sexta Noche. No quiero participar en un circo"

Como portavoz, estoy más o menos acostumbrado. Pero esta huelga ha superado todo lo que habíamos hecho hasta ahora. En total han sido ocho días de protesta. El cansancio, la gente, asambleas de cuatro mil personas, los medios de comunicación llamándome desde las siete de la mañana, Euronews, la BBC ... una locura. Me llamó el sindicato de taxistas de Nueva York, los compañeros de París ... Intento atender a todo el mundo. Pero hoy, por ejemplo, me ha llamado TVE para su programa matinal y los he contestado que lo siento mucho, pero no los pienso atender más. Me han tachado de violento y de mafioso, han hablado de los taxistas como banda criminal y han pedido que nos expulsen del sector. También rehusé ir a La Sexta Noche. No quiero participar en un circo.

Mira ... uno de los accionistas de Atresmedia Corporación es el Grupo Planeta, que le debe miles de millones al BBVA. Beatriz González, la hija del presidente del BBVA, es accionista de Cabify. Ya te puedes imaginar la cobertura: bondades de Cabify y cobertura negativa de los taxistas. Esto es lo que venderán, este es el relato que están vendiendo. Allí, así, no puede haber un periodismo limpio. Mi madre vive en Cádiz. Ve este tipo de cosas y por supuesto, se asusta. Estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo. Pedimos respeto. Si me quieren hacer una entrevista, adelante, pero que yo me pueda expresar y pongan lo que digo, no sólo cortes de vídeo o audio para presentarnos de una determinada manera.

Me reconoce más gente, claro. "¡Osti, tu eres el de la tele!". Pero casi todo el mundo nos anima a seguir luchando. Lo único que nos piden es mantener los servicios mínimos y la atención en los hospitales. Hemos recibido apoyos de los pensionistas, las Kellys, los estibadores, los trabajadores de Movistar, los trabajadores de Aena ... Siempre habrá alguien en contra. Qué le vamos. Lo que nosotros queremos es crear conciencia. Esto no sólo del taxi.

Lo mismo hicieron con los autobuses de TMB, los trabajadores del metro...



"Estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo y pedimos respeto"

... O los estibadores. Los hechos aislados que sucedieron los repitieron cinco mil veces por presentarnos de manera negativa. Mi problema no es con el periodista, sino con la estructura de los medios. Por cierto, alguien se ha preguntado por qué ha habido episodios de violencia? Hablamos de 100.000 familias que dependen del taxi. Y es una cuestión que va más allá del taxi: ¿qué pasa con los riders de Glover o Deliveroo? Nosotros pagamos casi 3.000 millones anuales en impuestos que luego se destinan a bienestar social. Alguien cree que lo pagarán empresas como Uber o Cabify? La primera tiene su sede fiscal en Holanda, la segunda, en Delaware, para no pagar impuestos. El 25% de cada viaje en una de estas compañías termina en un paraíso fiscal.

¿Volverán a haber protestas en septiembre?



"Para nosotros es más fácil ir a negociar a la Generalitat o los ayuntamientos que al Ministerio de Fomento"

Hay gente que lo quiere. Pero yo soy de los que pide una pausa. En el mes de agosto el Gobierno no trabaja. Tenemos el comunicado, las declaraciones posteriores al Consejo de Ministros de su voluntad de negociar. Es una garantía suficiente para esperar hasta la primera quincena de septiembre. Démosles la oportunidad. Ya veremos ... Tampoco quiero engañar a nadie. Ahora toca replegarnos y ver si cumplen con su parte. Pero la fuerza la tenemos. Lo que pedimos no es tampoco ninguna locura. Para nosotros es más fácil ir a negociar a la Generalitat o los ayuntamientos que al Ministerio de Fomento.

¿Han investigado cómo funcionan empresas como Uber o Cabify como lobbies?



Su presión es sobre todo mediática. Me han acusado de ser los Boixos Nois, comunista, independentista, fascista, de ultraderecha, de Podemos ... todo el espectro político. Otros digitales me han acusado de tener licencias VTC o una flota de taxis en Valencia. El Confidencial ha sacado varias noticias de este tipo citando "fuentes del sector". Son medios que sacan material para que el público no se fije en lo que en realidad está pasando. Pensamos que detrás de todo hay una trama de antiguos dirigentes del taxi, abogados y políticos que dejaron unos vacíos legales para que pasara lo que ha pasado: que unas determinadas empresas hayan invertido millones para expoliar el sector.

Primero vino la sentencia de 2012 que no liberaliza el sector, pero que creó jurisprudencia. Es cuando vinieron 400 VTC en Cataluña. Luego vino la modificación de la LOTT (Ley de Ordenación de Transportes Terrestres). Del 2013 al 2015 entraron nuevas VTC. Hasta 2018 no cerraron y subir a rango de ley la proporcionalidad de 1/30. Pero lo hicieron así porque querían ayudar a Cabify. Si hubiera una liberalización real, las grandes, como la norteamericana Uber o la china DiDi, se la comerían a ella y al taxi. Por eso abrieron la ventana y luego la cerraron de inmediato.

La lucha ha sido larga ... Primero ganamos una sentencia en Europa que obligaba a estas compañías a ajustarse a la legislación de empresas de transporte de cada país, luego vino al 1/30 y la decisión del área Metropolitana de Barcelona (AMB), con el apoyo de todos los partidos menos PP y Ciutadans. Y la protesta ha sido plural. Supongo que ya viste a los taxistas paquistaníes en Gran Vía ... A pesar de las diversas opiniones políticas de los taxistas, no se vio ninguna bandera de ningún país ni ideología.

¿Qué haréis de esta trama?



¿Cómo puede una empresa multiplicar por 24 sus beneficios en sólo un año?

Más de 1.500 taxistas, que integramos la Plataforma Integral del Taxi, presentaremos una macro-querella. Nos lo lleva el despacho de Elpidio Silva. Será en septiembre-octubre. Tenemos informes periciales que demuestran estos aspectos oscuros que te comentaba. ¿Cómo puede una empresa multiplicar por 24 sus beneficios en sólo un año? Debe haber algo extraño. Hablamos de delitos graves, como blanqueo de capitales, estafa masiva y fraude. Gente que ha utilizado información privilegiada para enriquecerse, y hacerlo a costa de arruinar otro sector. Iremos hasta el final.

¿Que piensan del argumentario que hemos visto los últimos días?



Hay este argumento banal que dice que "no se pueden poner puertas al campo" y que esto es "el futuro" ... El futuro es Nueva York, donde hay tantos coches que no se puede circular. ¿Cómo se puede mejorar la movilidad en Barcelona introduciendo 5.000 o 6.000 vehículos más? ¿Quién lo cree esto? Se calcula que en el AMB hay 2.500 muertes derivadas por la contaminación. Imagínate con miles de vehículos más colapsando el tráfico. Y España es el único lugar donde los ayuntamientos no pueden legislar embargo, no tienen competencias. Es un contrasentido.

Estas empresas no venden a competir, vienen a destruir todo un sector. Quieren hacer ver que el taxi y las VTC tienen reglamentos diferentes, son dos sectores diferentes. Dicen que la aplicación es un precontrato, pero en realidad es un servicio inmediato. Si obras la App de Uber puedes ver que sus vehículos están dando vueltas por la ciudad, esperando captar clientes. También controlan los precios en función de la demanda e incluso los manipulan. Hay un programa que sube los precios automáticamente cuando calcula que hay mucha demanda. Los conductores tienen grupos de WhatsApp para comunicarse en paralelo, coordinarse y apagar su actividad, y hacer subir así artificialmente los precios. ¿Esto es lo que quiere realmente la gente? Si nos apartan, en Barcelona acabará pasando lo que en San Francisco, donde hay 2.000 taxis y no dan abasto. Pero los pondremos difícil.

En las redes sociales hemos visto muchas opiniones repetidas ...



Muchos de los perfiles críticos, si te fijas, tienen muy pocos seguidores, son falsos, abiertos sólo para atacarnos. Después hay entendidos, aquellos que se definen como liberales. Pero me revienta mucho ver partidos como Ciudadanos, que van de patriotas españoles, pero dejan a los españoles en manos de estas empresas que evaden impuestos.

...Os han acusado, por ejemplo, de ser un monopolio.



Hablamos de 100.000 familias que salen a diario a trabajar y compiten entre ellas. Un monopolio controla los precios. Nosotros estamos muy regulados, para empezar, con las tarifas. Las mayores flotas de taxis tienen 50 vehículos: no les permiten más. No somos ningún monopolio, somos un servicio público muy regulado. Hay que hacer autocrítica de muchas cosas, eso no lo niego ... Mira por otra parte sus conductores: todos con camisa, con la botella de agua. Tienen toda una imagen corporativa que es muy efectiva. Nosotros somos en cambio un sector dividido y que ha ido tradicionalmente un poco por libre: la mayoría de taxistas son autónomos y los ayuntamientos no han llevado a cabo siempre las inspecciones como es debido.

Muchos clientes parecen aspirar a vivir el sueño de ser rico -que te lleve un chofer con traje y corbata en un coche con los cristales tintados, con una botella de agua y la música que quieres, sin que el conductor te hable y a un precio asequible. Pero nunca nos hablan de las condiciones de los conductores...



Los taxistas todavía se ganan la vida dignamente, aunque sea haciendo muchas horas. Ahora trabajo de noche, pero normalmente yo salgo de mi casa a las cuatro de la madrugada. Que alguien me explique donde está el privilegio en esto. Hemos presentado proyectos de paradas inteligentes de taxi, como las de los autobuses, equipadas con WiFi, con lavabo para los taxistas -que no tenemos-, una aplicación que englobe a todas las emisoras de taxi ... Pero estamos regulados por el administración, debemos contar con ellos y hasta ahora no han sido la altura. Y aunque nos dicen que "hay que modernizar". Hay taxis con una tablet en el asiento trasero y geolocalización que explica a los clientes la historia de la ciudad mientras la recorren. Se pueden comprar entradas dentro del taxi. Se puede hacer todo esto y más. Sólo hace falta voluntad política.

En el taxi, sobre todo en algunas flotas, puedes encontrar precariedad, pero no a los niveles de estas empresas. Puedes comprobarlo tú mismo yendo al Puerto Olímpico para ver los conductores de Cabify muy pinchos, pero muertos de cansancio. Algunos llegan a dormir dentro de los coches para poder ofrecer el servicio. Nos venden una película que no es. Hace poco estuvimos con ellos y les dijimos que si se pasaban al sector del taxi los ayudaríamos a obtener una credencial de taxista precios. Entiendo que algunos se sientan presionados y defiendan estas empresas en público. Es natural. Muchos otros nos han pedido ayuda. Los hemos llevado a nuestro programa de radio, los hemos organizado para que denuncien. De todo esto no se habla. Te lo decía antes. Pasa también con Glover o Deliveroo. Ya viste la fotografía de un rider durmiendo en un cajero. ¿Este es el futuro que queremos? Crean tanta miseria que parece que esto sea un trabajo digno en comparación. Y no lo es. Poco a poco vamos haciendo pedagogía. Hace años un taxista no se interesaba por TTIP o los tratados de libre comercio. Ahora que esto afecta a su vida, está familiarizado.