La escalada de tensión en el macroproyecto turístico del Puertito de Adeje enfrenta a trabajadores y activistas

La tensión escala en torno al macroproyecto turístico del sur de Tenerife. Con la inversión de dos familias belgas, la promotora Segunda Casa Adeje SL construye, desde mayo, villas y residencias de lujo en un entorno canario, alejado hasta ahora del cemento. A pesar del avance de las obras, la movilización ciudadana no cesa y desde hace dos meses un grupo de personas acampa en las inmediaciones de la urbanización para exigir la paralización de Cuna del Alma y controlar las posibles afecciones al ecosistema o al patrimonio.

En la mañana del pasado martes el vídeo de una joven canaria haciendo una sentada "para evitar la destrucción de una posible especie protegida" recorrió las redes sociales, según contextualiza la plataforma ciudadana Salvar El Puertito. La planta fue identificada por los activistas como viborina triste, recogida en el Catálogo Canario de Especies Protegidas con una protección especial. Esta misma especie supuso una trifulca semanas atrás con la empresa constructora del proyecto.

"Estás rompiendo las plantas tío, la denuncia está puesta, pero de qué me vale si la estás pisando ahora y luego no la puedo recuperar", insiste la joven canaria, que prefiere no hacer declaraciones. El lunes, agentes del Seprona se personaron en la zona para fotografiar los ejemplares y poder confirmar la presencia de esta especie en este nuevo tramo del proyecto. "Se han arrancado a conciencia las víboras después de la visita de la Guardia Civil", reprocha otro activista.

Al día siguiente, los operarios de la obra procedieron al vallado de la zona, pudiendo destruir posibles ejemplares de viborina triste, aún sin la resolución del organismo de la Guardia Civil. Esta situación provocó una confrontación entre los activistas, que querían evitar el daño ambiental, y los trabajadores, que cumplían con su trabajo.

"Hace un mes, en una situación similar en la que los compañeros nos pusimos en la primera línea para evitar el daño a la viborina, se personó el Seprona y, por lo que hemos podido saber, no se ha continuado por ese lado", añade Rubén, voluntario de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y parte del grupo de las personas acampadas.

Una especie que no aparece en la Memoria Ambiental

Los manifestantes, así como los científicos particulares que inspeccionaron la zona, señalaron la presencia de la viborina triste cerca de los trabajos de movimiento de tierra. Tal y como adelantó Público, "dicha especie no se había detectado hasta la fecha, ni aparecía relatada en el contenido de la Memoria Ambiental aprobada por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) el 6 de marzo de 2018", relató entonces un documento del Cabildo de Tenerife.

A pesar de que la promotora afirmó en diversas ocasiones tener todos los permisos, los vídeos publicados por Salvar el Puertito denuncian la posible manipulación de plantas endémicas sin la autorización expresa. Una vez se comprobó la presencia de la viborina triste en una parte de la parcela, y en declaraciones del director del proyecto de Cuna del Alma, Andrés Muñoz, la promotora pidió al Gobierno de Canarias la autorización para trabajar sobre esta especie. Sin embargo, Salvar El Puertito denuncia que este martes se arrancaron de nuevo ejemplares de viborina.

Esta especie no es la única que ha salido dañada en la trifulca del pasado martes. En un instante, un trabajador de la constructora pregunta de forma violenta a los manifestantes: "¿Dónde está?", arranca una planta del suelo y comienza a gritar. "Estoy trabajando y ustedes no nos dejan trabajar, ¿dónde está la planta? Denúnciame, a la mierda", concluyó, enfadado, el mismo operario.

La empresa dice que el vídeo difundido en redes sociales está "sacado de contexto"

Mientras tanto, desde la promotora señalan que en las imágenes "no se distingue bien" cuando el trabajador arranca la planta del suelo. Al mismo tiempo, recalcan que "es una situación absolutamente tensa en la que el trabajador responde a la parte radical y violenta anterior, que no se ve en ese vídeo". En esta línea, Segunda Casa Adeje SL insiste en que el vídeo difundido en redes sociales está "sacado de contexto y no se ven las provocaciones y agresiones continuas" que atribuye a los manifestantes.

A pesar de los movimientos de tensión vividos entre los trabajadores, desde la Acampada Reivindicativa insisten en que "esto es lo que están forzando los inversores belgas; obreros y activistas se enfrentan mientras ellos miran, literalmente, desde la cristalera". En esta línea, se ha pronunciado este miércoles el viceconsejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez, que reconoció que el proyecto "debe introducir condicionantes ambientales". Al mismo tiempo, afirma que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) del Gobierno de Canarias está investigando el caso para saber "si todo cumple" con el catálogo canario de especies protegidas.

Además, siguen en marcha los trámites por la apertura del expediente sancionador que el área de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias abrió a la promotora Segunda Casa Adeje SL por valor de 600.000 euros tras ser acusada de "una infracción muy grave" por destruir patrimonio arqueológico en las obras del Puertito.

Mientras los activistas denuncian la violencia de los trabajadores y a las autoridades competentes de "dejación de funciones", la promotora señala a los manifestantes como violentos. "Se saltaron e invadieron una zona vallada", defienden fuentes de la promotora. Al mismo tiempo, aseguran que se han interpuesto "numerosas denuncias" contra los activistas e insisten en atribuir a los manifestantes agresiones contra el material, los trabajadores, e incluso "una mordida" hacia uno de los operarios.

Desde ATAN relatan que la situación en la acampada "es crítica". Además, los activistas "están agotados físicamente, pero seguros de que no se irán sin una paralización de las obras" y piden la presencia de más personas durante las mañanas "para evitar situaciones como las vividas el martes".

"Si esto lo dejamos pasar, hoy son las plantas, pero la próxima vez pueden ser otras especies o espacios naturales que creemos que están protegidos", insiste el biólogo marino Pablo Martín, una de las caras visibles que luchan en contra del proyecto de Cuna del Alma, en redes sociales.