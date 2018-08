📝PRESS STATEMENT - #Malta🇲🇹 @JosephMuscat_JM, #France🇫🇷 @EmmanuelMacron & EU Commission🇪🇺 @JunckerEU take leadership role to negotiate solution for #Aquarius situation. Several #EU Member States will take migrants aboard @SOSMedIntl #Aquarius ➡️ https://t.co/GEH6ccsbkG pic.twitter.com/KbevpUOvUm