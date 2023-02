España reanuda las deportaciones de migrantes a Senegal con un vuelo Madrid-Dakar

El Gobierno ha logrado finalmente #reanudar las deportaciones a Senegal de migrantes en situación irregular. Según denuncian varias fuentes activistas, este martes se ha llevado a cabo un vuelo de deportación con salida desde Madrid y destino Dakar con escala en Las Palmas de Gran Canaria, principal punto de llegada de pateras y cayucos con migrantes senegaleses.

El Ministerio del Interior, que no suele dar información sobre estas operaciones, no ha confirmado que se haya fletado el vuelo, pero tampoco no ha desmentido. Fuentes policiales sí confirman que se estaban realizando los preparativos de un vuelvo de deportación, aunque no precisan si se ha realizado o no.

Según el colectivo Stop Vuelos de Deportación, este el primer "macrovuelo" que se realiza al país africano después de la pandemia, cuando todos los operativos de devolución y expulsión de migrantes quedaron en suspenso por razones sanitarias. En 2021 se programó un nuevo vuelo, pero se suspendió sin que se explicaran la razones.

Desde entonces, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado visitas oficiales al país y España y Senegal han suscrito diferentes acuerdos en materia económica, migratoria, laboral y de la Seguridad Social que habrían facilitado las deportaciones.

El avión, fletado por la aerolínea Air Nostrum, ha aterrizado en Dakar la mañana de este miércoles con al menos una veintena de personas, todas nacionales de Senegal.

Varios colectivos contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) han podido confirmar un aumento de los internados de nacionalidad senegalesa en las últimas semanas y, sobre todo, el traslado de varios de ellos desde estos centros a Madrid para ser embargado en el avión y deportados.

En concreto, un ciudadano senegalés que estaba internado en el CIE de València recibió la notificación de expulsión el pasado lunes y fue trasladado a Madrid ese mismo día, según confirman los colectivos que le dan acompañamiento en el CIE y otros internos del mismo centro. Se ha informado de movimientos similares en los CIE de Murcia y Algeciras, desde donde se habrían realizado traslados a Madrid, cuyo CIE permanece cerrado por la realización de obras.

La escala en Gran Canaria ha permitido la expulsión de más de 15 migrantes senegaleses que estaban internados en CIE, según fuentes bien informadas.

España lleva más de un año tratando de retomar estos vuelos de deportación a Senegal y a otros países africanos. Pero las deportaciones de migrantes en situación irregular no dependen solo de la voluntad de España; también es necesario que el país receptor lo acepte y que acredite que las personas devueltas son ciudadanos totalmente identificados y nacionales del país.

Durante los últimos meses sí se habían llevado a cabo expulsiones de senegaleses de forma individual mediante vuelos comerciales, aunque esta es la primera expulsión en grupo desde que irrumpió la pandemia.