El Ministerio de Sanidad ha notificado 23.580 nuevos casos de covid-19, 9.395 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de contagios asciende a 1.160.083, y a 35.639 la de muertos, 173 más.

Según los datos facilitados a Sanidad por las comunidades, Madrid se mantiene a la cabeza de nuevos contagios, con 1.809 en las últimas 24 horas, seguida de Catalunya, con 1.707; Aragón, con 1.121; Euskadi, con 915; y Andalucía, con 653.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 468,1, mientras que la presión hospitalaria es del 14,2% y la ocupación de las UCIs del 25,5%.

Según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, estas cifras reflejan "algún síntoma de ralentización en algunas comunidades", aunque ha especificado que "no son muy valorables".

Navarra continúa registrando la incidencia acumulada más alta

"La reducción del incremento de contagios no implica que no siga incrementándose", ha subrayado el experto, por lo que ha dicho que "hay que actuar en la misma línea hasta pasar ese pico", lo que no sucederá antes de 7 u 8 días. De los 790 fallecidos de los últimos 7 días, 161 han muerto en Madrid; 137 en Andalucía y 132 en Castilla y León.



Navarra continúa registrando la incidencia acumulada más alta, con 1.172; seguida de Aragón, con 984; La Rioja, con 736; Castilla y León, con 734; Catalunya, con 680; y Euskadi, con 554. Por el contrario, Baleares se mantiene por debajo de los 100 casos, con 78,6.

Sobre la presión hospitalaria -situada en un 14,2% y en un 25,8 5 en las UCIs-, Simón ha señalado que provoca que la actividad normal de los centros "está muy afectada".

A fecha de hoy, hay 17.520 enfermos de covid-19 hospitalizados, de los que 2.404 están en UCIs, y en las últimas 24 horas se han producido 2.349 ingresos y 1,837 altas.

Aragón registra la mayor presión asistencial en las UCIs, con una ocupación de 41,41%, así como en Navarra es del 38,4%; en La Rioja, del 38,3%; en Madrid es del 38,1; en Castilla y León, del 37,6% y en Castilla-La Mancha, del 37,3%. Además, en Melilla es del 64,2% y en Ceuta del 41,1%.

Simón ha destacado la capacidad de detección de contagios "muy alta" de España, con la realización de 2.261 pruebas PCR por cada 100.000 habitantes cada semana.

En cuanto a la positividad, que también "sigue siendo alta" y se sitúa en el 13,7%, el epidemiólogo ha manifestado que pone de manifiesto que continúa "habiendo una transmisión muy por encima de lo que nos gustaría".