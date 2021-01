España ha vacunado solo a 82.834 personas, con desigual velocidad en las comunidades

España ha recibido 718.535 vacunas y ha administrado 82.834 dosis. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado este dato a la vez que ha dicho que no se pueden extraer porcentajes concluyentes porque la mitad de las dosis se han repartido este mismo lunes entre las comunidades autónomas. Pero, aún teniendo en cuenta esto, lo cierto es que el proceso de vacunación se está viendo afectado por una velocidad muy desigual entre las comunidades: Asturias ha utilizado el 83% de las dosis recibidas frente a Cantabria que ha usado el 5% o Madrid que ha administrado el 6%.

El número de dosis utilizadas por las comunidades autónomas se ha ido conociendo a lo largo de este lunes por los Gobiernos regionales ya que el Ministerio de Sanidad aún no ha publicado los datos oficiales. Según el ministro, se publicarán este lunes.

Los avances de las autoridades autonómicas han mostrado grandes diferencias que tienen explicación en la organización previa de las comunidades, en la capacidad que han tenido o en el número de días en los que se ha vacunado. Asturias, la comunidad con mejor dato, ha vacunado tanto en festivos como en fines de semana desde que comenzó el proceso el pasado 27 de diciembre.

Illa ha dado a conocer estos datos tras la reunión con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. No ha valorado las datos tan distintos que hay por comunidad. "No se trata de hacer un ranking, no es la pretensión, sino destacar el esfuerzo del sistema nacional de salud. Es normal que el arranque del plan presente algunas diferencias por comunidades, pero el proceso ha arrancado bien", ha valorado en rueda de prensa.

Sin embargo, el porcentaje utilizado de las vacunas aunque no se tengan en cuenta las dosis recibidas este lunes es igualmente bajo. Con la tanda de este lunes España ha recibido 718.575, pero este domingo las comunidades ya habían recibido 360.000 dosis. Teniendo en cuenta este último número, las administraciones han usado el 23% de las vacunas disponibles.

No hay ningún cambio de estrategia a nivel nacional porque el ministro ha asegurado que el sistema "tiene capacidad". "No tenemos ninguna inquietud. Estamos seguros de que se va a aumentar el ritmo", ha insistido.



