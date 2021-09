Los estadios de fútbol podrán ocuparse al cien por cien desde el viernes

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este miércoles por unanimidad el fin de las restricciones de aforo en los estadios de fútbol, que tendrán una ocupación del cien por cien a partir de este viernes. Este aforo total se permitirá en cualquier evento deportivo en el exterior. Además, en el Consejo Interterritorial de Salud también se ha aprobado un aforo del 80% en pabellones interiores, como los de baloncesto.

Según el acuerdo alcanzado, las medidas son comunes y de mínimos para todo el país durante el mes de octubre, y en la última semana se realizará una evaluación de la situación epidemiológica para ver su continuidad. Hay un par de excepciones: el Gobierno vasco mantendrá vigente el decreto que fija en Euskadi aforos del 60% en estadios; y Catalunya, donde el Govern ha aprobado que el aforo pase del 40% al 60% desde este jueves, medida que mantendrá por el momento.

No se permitirá la venta ni el consumo de alimentos y bebidas durante el evento deportivo

Pese al aumento de los aforos en exteriores e interiores, Sanidad ha recalcado la importancia de mantener las medidas no farmacológicas. En nota de prensa, Sanidad ha informado de que, con carácter general, no se permitirá la venta ni el consumo de alimentos y bebidas durante el evento deportivo. Del mismo modo, no se permitirá el consumo de tabaco y de productos relacionados, tanto en espacios interiores como exteriores.

Con este acuerdo, los aforos para la Liga de fútbol, la ACB y otros eventos deportivos quedan fijados en el cien por cien en exteriores y en 80% en interiores, garantizándose siempre una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. Los asistentes a los eventos serán preferentemente personas abonadas, así como público local y los entrenamientos se realizarán preferentemente sin público y, en todo caso, con los límites del aforo máximo establecido.

Obligatoriedad de la mascarilla

El acuerdo hace hincapié en que se reforzará la vigilancia del cumplimiento de la obligatoriedad del uso de mascarilla y el respeto a las indicaciones sanitarias. Así, no acudirán al evento deportivo las personas que presenten sintomatología compatible con covid-19, así como aquellas que se encuentren en aislamiento o en periodo de cuarentena por contacto estrecho con un caso de coronavirus.

Se recomienda proporcionar ventilación natural de forma permanente en interiores

El acuerdo establece asimismo la recomendación de proporcionar ventilación natural de forma permanente en interiores, y si ésta no fuera posible, se utilizará ventilación forzada con el fin de obtener una adecuada renovación de aire. Antes de la celebración del evento deportivo se comunicarán los detalles de acceso, franjas horarias, medidas de seguridad sanitaria y condiciones de admisión.

Según ha informado Sanidad, las autoridades competentes podrán añadir otras medidas en base a la evolución de la pandemia, el impacto de las campañas de vacunación en la situación epidemiológica y cualquier nuevo conocimiento que se genere sobre el control de la transmisión de SARS-CoV-2.



El primer estadio que disfrutará de su aforo completo será San Mamés, ya que el viernes 1 de octubre a las 21 horas se disputa el Athletic de Bilbao-Alavés, que inaugura la octava jornada en Primera División. El partido de la jornada lo disputarán el día siguiente, el sábado, en el estadio Wanda Metropolitano el

Este martes, el Ministerio de Sanidad informó de una nueva bajada de la incidencia media actual de contagios en los últimos 14 días, que se sitúa en los 62,58 casos por cada 100.000 habitantes. Además, el 76,9 % de la población ya está inmunizada con la pauta completa en España.

Final de las restricciones en las comunidades autónomas

La decisión de Sanidad coincide con el anuncio del presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, de suprimir la limitación de asistentes a eventos deportivos multitudinarios, siempre y cuando lleven mascarilla y haya separación entre ellos.

Lo mismo ocurre en Castilla-La Mancha, que ya la semana pasada regresó a la normalidad de horarios y aforos en interiores, y donde los eventos deportivos se celebran sin límite de público, que debe permanecer sentado.

Andalucía también volverá a la "normalidad" en todos los distritos sanitarios que estén en riesgo bajo o nivel cero, en los que se eliminarán todas las limitaciones de horarios y aforos en la hostelería y el comercio.

Navarra y Ceuta han anunciado el fin de sus restricciones en hostelería y ocio, pero no han hecho referencia al aforo en los eventos deportivos porque mantienen los acuerdos derivados de la reunión del Consejo Interterritorial.