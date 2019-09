Hay historias reales que superan ampliamente a la ficción. La de la familia Barnett es una de esas porque, sencillamente, es increíble. Y como toda historia tiene un comienzo. En mayo de 2010 Kristine Barnett y su ahora exmarido, Michael Barnett, –entonces formaban un matrimonio feliz que ya tenía hijos propios– adoptaron a una niña de origen ucraniano llamada Natalia Grace que padecía un trastorno del crecimiento óseo llamado displasia espondiloepimetafisaria. Sin embargo, aquella niña era en realidad una mujer adulta de 22 años que padecía enanismo y que según han contado ahora sus padres adoptivos en una entrevista en The Daily Mail, era una psicopáta en toda regla que quería asesinar a toda la familia. Varios medios se han hecho eco de este suceso.

Como sucede siempre en este tipo de historias, al principio todo iba bien: la niña era poco menos que un encanto, pero a los pocos meses empezaron a pasar cosas extrañas. Según cuenta su madre adoptiva en esa entrevista en The Daily Mail, Natalia trató de empujarla contra una cerca eléctrica, envenenarla con lejía en su café e incluso amenazó con apuñalarla tanto a ella como a su entonces marido.

"Quería matarnos. Decía que quería matar a miembros de la familia, enrollarnos en una manta y enterrarnos en un patio", ha contado Kristine Barnett, quien añade que su hija adoptiva se quedaba sin dormir muchas noches y que el resto de la familia no podía irse a dormir hasta que ella no lo hiciera: "No podíamos irnos a dormir y hasta escondimos todos los objetos afilados".

Imagen de Natalia Grace, supuestamente una mujer adulta afectada de enanismo.

Ante este comportamiento, el matrimonio Barnett decidió llevar a su presunta hija adoptiva a un centro médico en busca de ayuda. Allí, tras un examen, los médicos informaron a las pruebas físicas demostraban sin lugar a dudas que Natalia tenía más de 18 años y sufría de enanismo. "Era una sociópata y una psicópata", añade la madre adoptiva.

Pese a ello, la niña no niña siguió viviendo con la familia Barnett unos meses más, hasta 2013. Entonces decidieron abandonarla. La familia se mudó a Canadá y dejó a su hija adoptiva en un apartamento alquilado en el condado de Lafayette. Al principio los Barnett pagaban el alquiler del piso, pero en un momento dejaron de hacerlo. Cuando la Policía acudió a desahuciar la vivienda se descubrió el caso.

Así que varios años más tarde, y después de llevar varios meses sin saber sobre ella, el matrimonio Barnett ha sido detenido por las autoridades de Indiana acusados de abandono de un menor. La acusación se basa en el testimonio de Natalia Grace, quien ante el tribunal ha asegurado que la abandonaron cuando apenas tenía 11 años. La joven aportó una supuesta prueba ósea, realizada por un experto.

Sin embargo,la versión de la familia Barnett, que ha quedado en libertad provisional, es buen distinta: "El estado de Indiana me está acusando de crímenes contra una niña a pesar de que se determinó varias veces que Natalia es adulta. La adopción fue una estafa", asegura Kristine Barnett.

Ahora, la familia y la que fuera su hija adoptiva se enfrentan en los tribunales. Natalia Grace asegura que nació en 2003, pero los Barnett creen que en realidad nació en 1989. Habrá que ver cómo termina esta increíble historia.