Estrella Damm revive el verano de 1978 a ritmo del ‘Yes, Sir, I Can Boogie' de Baccara

'Verano ‘78' cuenta la entrañable historia de María, una joven que, después de despedirse de su abuela, recibe una caja de fotografías antiguas que le habían pertenecido. De todas ellas, le llama la atención una colección que data del verano de 1978, y a raíz de ello decide recorrer cada uno de los lugares que su abuela fotografió ese verano, hace ahora 46 años.



Así es la nueva campaña Mediterráneamente de verano de Estrella Damm, que en esta ocasión ha decidido revivir esos veranos icónicos de los años 70, y lo ha hecho con una campaña que se plasma en un vídeo llamado 'Verano 78', que incluye un tema musical que revolucionó la escena artística en los años 70.



Se trata de 'Yes, Sir, I Can Boogie', del exitoso dúo Baccara, que con este hit conquistó el primer puesto de las listas musicales de toda Europa, Estados Unidos, Japón y México, además de batir todo tipo de récords más allá de nuestras fronteras.



El éxito de Mayte y María

Mayte Mateos y María Mendiola eran las componentes de Baccara. Se conocieron porque ambas comenzaron a trabajar en el ballet de Televisión Española, se hicieron amigas y, tras disolverse el elenco del ballet, formaron el dúo musical Baccara, que incluso llegó a actuar en Eurovisión.



En 1978 quedaron séptimas en el certamen europeo representando a Luxemburgo con el tema ‘Parlez-Vous Français?’ y 26 años después volvieron a intentarlo representan do a Suecia, aunque su canción ‘Soy tu Venus’ no fue elegida en la preselección.



Baccara, en todo caso, encarna a la perfección esos veranos casi idílicos de los años 70, que ahora rememora Estrella Damm con 'Verano '78' y la historia de María, deseosa de recorrer los lugares fotografiados por su abuela.



Esos veranos idílicos

Frame del vídeo de la campaña Mediterráneamente: "Verano del 78". — Damm

En la nueva campaña de Estrella Damm se juntan pasado y presente en un viaje que impulsa a sus protagonistas a un viaje que las llevará a disfrutar de días inolvidables de playa y de noches estrelladas que se antojan eternas; a bailar hasta que sale el sol y a conocer a personas que cambiarán el transcurso de los acontecimientos.



Y todo ello, sin apenas darse cuenta de que están viviendo el que será el verano de sus vidas en años distintos. Y es que "cambie lo que cambie, que lo importante nunca cambie".



El vídeo de la campaña recoge en cuatro minutos la esencia de esos veranos setenteros y los contrasta con la moderna visión de María, en una bonita historia familiar que toca la fibra y no deja a nadie indiferente.



La música como protagonista

La gran protagonista de la campaña de este verano de Estrella Damm es la música, que se ve representada con el mítico tema 'Yes, Sir, I Can Boogie' del dúo Baccara.



Es una canción que no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, sino que ha sido capaz de conquistar a diferentes generaciones posteriores, de la misma manera que promete hacerlo este verano con la versión que la cantante y compositora británica Debbie ha interpretado en exclusiva para Estrella Damm, y que está disponible en todas las plataformas de venta y streaming de música.



'Verano '78' es una idea original de Oriol Villar, el creador del concepto Mediterráneamente de Estrella Damm. Ha sido dirigida por Claudia Llosa, que ya colaboró en las campañas de 2012 ('No es el qué, es el cómo'), 2014 ('Entrena el alma') y 2018 ('Cyrano') de la cerveza, y que cuenta con el premiado director de fotografía norteamericano Erik Messerschmidt, ganador de un Oscar de Hollywood por su trabajo en la película 'Mank' de 2020.



Debbie, la nueva reina del soul

A la interprete que versiona el clásico 'Yes, Sir, I Can Boogie' del dúo Baccara en la nueva campaña de Estrella Damm ya se la considera la nueva reina del soul a pesar de su juventud. Debbie Ehirim, simplemente Debbie como cantante, solo tiene 24 años pero ya ha logrado hacerse un hueco más que destacado en el parorama musical.

La joven londinense mezcla el soul y gospel que le inculcaron sus padres y ejecuta sus canciones con suma calidez. Alcanzó la popularidad en 2021 con su tema de debú, 'Is This Real Love?' y desde entonces no ha parado.



Debbie acumula casi medio millón de seguidores mensuales en la plataforma de música Spotify y no parece tener límite. Ahora, la cantante británica versiona un temazo de los 70 de las míticas Baccara que a buen seguro será protagonista de este verano, como lo fue el hit original de Baccara en 1978.