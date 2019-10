Los estudiantes catalanes en huelga vuelven a la calle para protestar contra la "represión"

Los estudiantes han vuelto a salir a las calles de las principales ciudades de Catalunya. Convocados por el Sindicat d'Estudiants, alumnos universitarios y de Secundaria se han manifestado este jueves para protestar contra la "represión" tras la sentencia del 1-O y para reclamar la convocatoria de una huelga general.

En la movilización en Barcelona, con un millar de personas, los manifestantes han coreado consignas como 'Els carrers seran sempre nostres', 'Llibertat preses polítiques', 'Si no hi ha justícia, no fem classe', 'Això no és justícia, és una venjança', '1-O ni oblit ni perdó' y gritos de independencia y a favor de una huelga general.

Los estudiantes han marchado bajo pancartas en las que se podía leer 'Per la república dels treballadors i el jovent. Som la revolució!' y 'Per una vaga general de 48 hores', En Tarragona, Girona y Lleida también se han convocado manifestaciones. Además, en Madrid, se ha organizado otra concentración en "solidaridad con la lucha del pueblo de Catalunya" y la huelga estudiantil.

La manifestación de Barcelona ha concluido en la plaza Sant Jaume, donde los estudiantes han leído un manifiesto y han protagonizado una sentada. La protesta ha transcurrido sin incidentes de ningún tipo. "Fuera las fuerzas de ocupación", "Este edificio será una biblioteca" y "Vosotros fascistas, sois los terroristas", son los lemas que han cantado los estudiantes a su paso por la Jefatura Superior de Policía de Catalunya en Via Laietana, que estaba protegida por múltiples vallas y un gran plástico en su puerta principal.



Acampada en la plaza Sant Jaume tras la manifestación de estudiantes. - EFE

Con estas nuevas movilizaciones, el sindicato pretende dar una respuesta "masiva y pacífica" en las calles a "la infame sentencia del procés" y protestar contra "un régimen político que sólo sabe responder con porras, pelotas de goma y encarcelamientos" a sus demandas. El sindicato ha llamado, a través de un comunicado, a demostrar la "determinación" de los manifestantes en lo que han definido como una "lucha contra la represión franquista" y en defensa de "una república de los trabajadores y la juventud que rompa con el régimen reaccionario del 78 y por la libertad de todos los presos políticos".

La secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, ha valorado como "masiva" la segunda jornada de huelga

El Sindicat d'Estudiants (SE) y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) convocaron para este miércoles y jueves huelga en los institutos catalanes en respuesta a la sentencia del 1-O. Este paro en Secundaria ─aunque el SE también lo convoca solo estos dos días en las universidades─ se suma a la huelga indefinida en los centros universitarios convocada por el SEPC desde el martes. En su convocatoria, el SE denuncia una "campaña de criminalización y mentiras para intentar presentar las movilizaciones multitudinarias y pacíficas como 'terrorismo".

Antes del inicio de la manifestación en Barcelona, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, ha situado la movilización estudiantil y juvenil en un "papel de primera línea" contra la sentencia del 1-O y ha abogado por que se sumen los trabajadores con la convocatoria de una huelga general de 48 horas. También ha llamado a una "ascendente", cuyo primer paso sea esa huelga general, y ha explicado que la ha planteado a sindicatos como la Intersindical-CSC e IAC ─que convocaron la del pasado 18 de octubre─, pero les han trasladado que "de momento no convocarán estas acciones".

Latorre ha asegurado que está habiendo un "seguimiento masivo" en institutos de la huelga estudiantil, que ha cifrado entre este miércoles y jueves en un 85%. Ha defendido además que sus movilizaciones han sido "masivas y ejemplares", y ha apoyado la acampada iniciada este miércoles en plaza Universitat de Barcelona por jóvenes.

Unos 150 jóvenes, la mayoría universitarios, han pasado la noche acampados en casi un centenar de tiendas de campaña instaladas en la plaza de la Universitat, en Barcelona. /EFE

Unos 200 jóvenes permanecen acampados

Cerca de 200 jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarios, permanecen acampados en la plaza Universitat de Barcelona. Su intención es permanecer así de forma indefinida hasta que se cumplan las reivindicaciones que han planteado. Los acampados, de forma general, no se han sumado a la manifestación organizada por el Sindicat d'Estudiants, que, precisamente, se ha iniciado en la misma plaza.

Para las 12:30 horas se había programado un "vermut reivindicativo"; a las 13.30 horas una actuación musical y a las 14.00 horas una comida. Para las cinco de la tarde se ha convocado una asamblea para decidir las próximas acciones de protesta, mientras se mantienen reunidos en comisiones en las que debaten sobre ecologismo, feminismo, movimiento estudiantil e internacionalismo, entre otros temas.



'Las jóvenes solidarias con el banco de sangre' o 'Huelga. Cuestión de derechos y libertades' son algunas de las pancartas de los acampados

Las tiendas de campaña, la mayoría de tipo iglú, ocupan la plaza y también uno de los laterales de la Gran Via y la rambla central de este paseo, entre la calle Balmes y una de las entradas al edificio histórico de la Universitat de Barcelona. Tal y como sucedió en la plaza de Catalunya durante el 15M, se ha montado una zona de abastecimiento de comida para los acampados.

Algunos de los concentrados cortaron este miércoles la Gran Vía, que permaneció cerrada al tráfico varias horas. Los jóvenes, tras celebrar una asamblea sentados en la calzada de una de las principales vías de la capital catalana, se trasladaron a la Diagonal para participar en una convocatoria de protesta de los CDR.

En la acampada el ambiente se mantiene festivo y tranquilo. La gente lleva comida y bebida, e incluso se han cocido castañas en una barbacoa. Por la noche también se organizaron conciertos de grupos que se han adherido a la causa. Junto a las tiendas de campaña también se pueden leer algunas pancartas con consignas como: 'Las jóvenes solidarias con el banco de sangre', 'Huelga. Cuestión de derechos y libertades' y 'Las castañas están en la calle'.

Los concentrados, que se han autodenominado "generación 14-O", reclaman el cese de "la represión policial" y que se depuren responsabilidades entre los policías, tanto de Policía Nacional como de Mossos d'Esquadra. También piden al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se siente a negociar un referéndum de autodeterminación. Además, exigen la amnistía de los presos del procés, "recuperar los derechos civiles y garantizar un futuro digno a la generación de jóvenes".