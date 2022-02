Millones de personas no pueden salir de su casa debido a la tormenta Eunice, que azota a Reino Unido con violencia. El viento está provocando graves destrozos y cortes de electricidad en el suroeste de Inglaterra y el sur de Gales, por lo que la Oficina Meteorológica ha decretado el nivel rojo de alerta.

Eunice podría ser la peor tormenta de las últimas tres décadas. Las ráfagas de aire que golpean al país provocan que los escombros vuelen y puedan poner en peligro la vida de los ciudadanos. Las escuelas están cerradas y la red de trenes y aerolíneas está experimentando graves interrupciones y cancelaciones, informa la BBC.

El viento y la marea alta podría provocar inundaciones costeras

La parte más perjudicada por el viento es el sur del país, que no está tan bien preparado para soportar la energía de una tormenta que podrá alcanzar el nivel de fuerza de un huracán. Preocupa, además, que el viento se junte con las mareas altas y cause inundaciones costeras en el oeste, suroeste y la costa sur de Inglaterra. Se espera también que se desborden los ríos en Pennines, North Yorkshire y Lancashire (norte de Inglaterra) durante el fin de semana, debido a la tormenta de la semana pasada y el derretimiento de la nieve.



Olas causadas por la tormenta Eunice en Gales, el 18 de febrero de 2022. — Carl Recine / Reuters

"Era imposible de predecir", dice el meteorólogo Ben Rich. Se esperaba que la tormenta "causara daños, estragos e inundaciones costeras", pero no que llegara a tomar esta fuerza. Es la primera vez que Londres o el sureste de Inglaterra se encuentran en alerta roja desde que se introdujo el sistema en 2008.

Interrupción generalizada de los viajes

Las autoridades han recomendado no viajar ni desplazarse a otro lugar si no es necesario. El viento está provocando retrasos y cancelaciones en todos los medios de transporte, por lo que algunas compañías han instado a sus clientes a no viajar.

Muchos aeropuertos han pedido a los clientes verificar los vuelos, y los aeropuertos de Heathrow, London City, Cardiff y Exeter se encuentran entre los que han cancelado sus vuelos. Incluso algunos aviones, como un EasyJet que volaba desde Burdeos a Londres, tras dos intentos de aterrizaje sin éxito, tuvo que volver a Francia.

No solo el transporte ferroviario y aéreo está sufriendo los embates del viento, sino que también ocasiona problemas en los vehículos privados. National Highways, que está a cargo de las autopistas de Inglaterra y las principales carreteras, ha dicho que existe un "riesgo particularmente alto" de que los vehículos altos, las caravanas y motocicletas puedan salir volando. Ha instado, por tanto, a los conductores de esos vehículos a no viajar por puentes y viaductos.