Los médicos de la selección española de futbol desaconsejan que los jugadores sean vacunados este viernes contra el coronavirus, porque sus efectos secundarios podrían afectar al rendimiento de los jugadores a tres días de su estreno en la Eurocopa.

Los sanitarios prefieren la vacuna de una sola dosis para lograr una inmunización más rápida o no se vacunarán. Así lo ha adelantado RTVE, un día antes de la fecha marcada para que el Ejército inoculara la primera dosis del suero de Pfizer a los futbolistas.

Desde la Federación sí aceptarían que los jugadores que ya han pasado la covid fueran vacunados con Pfizer, pero para el resto, prefieren la de Janssen, que daría inmunidad tras un único pinchazo.

El mismo medio recalca que la Federación podría hacerlo oficial a lo largo de la tarde de este jueves.

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, reconoció este jueves que le hubiera "gustado" que se hubiese vacunado a los convocados para la Eurocopa tras dar la lista el pasado 24 de mayo, "cuando se debería haber hecho", y también aclaró que "no es seguro" que se vaya a hacer".

"Me hubiera gustado, y al presidente también, que esto (la vacunación a la selección) se hubiera hecho cuando se debería haber hecho, que era tras la lista y cuando se sabían los jugadores", aseveró Luis Enrique en rueda de prensa.

El asturiano aclaró que Luis Rubiales les había "informado hace dos meses" que iba a conseguir que el equipo "se vacunara con la pauta completada una vez dada la lista", pero que, "lamentablemente, no se pudo conseguir". "Lo aceptamos de buen grado. Ahora parece que puede llevarse a cabo, pero no es seguro", recalcó pese a las noticias de que se vacunaría a los internacionales este viernes.

"Podría ser que hubiese síntomas después y me fastidiaría no poder contar con alguien por culpa de esto", advirtió Luis Enrique, que no quiso polemizar con Ana Vidal, diputada de En Comú Podem, que criticó que se vacunase antes a "once hombres que dan golpecitos a una pelota'" que a otros trabajadores. "La indiferencia es una de las mejores armas", zanjó.