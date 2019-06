La exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos ha quedado paralizada y la fundación en honor al dictador se jacta de ello. Tras conocer este martes la decisión del Tribunal Supremo de suspender por unanimidad este acontecimiento que estaba previsto para el 10 de junio, la Fundación Francisco Franco, a través de un comunicado, ha manifestado que se trata de un "varapalo judicial" al Gobierno "ante sus ilegales pretensiones de profanar el cadáver de Don Francisco Franco".

"Lo que ha resuelto esta mañana el Tribunal Supremo (...) era algo no sólo esperable por procedente en derecho, y de justicia, sino evidente, al menos esto último tan evidente como las continuas fanfarronadas del gobierno Sánchez que ha ido marcando hasta cuatro fechas distintas -que ha tenido que posponer a medida que llegaban- para tal exhumación, dando así pábulo, en su afán de fomentar la crispación y de coaccionar la independencia del Poder Judicial", dice el comunicado.

Para la organización, la exhumación "reabre las heridas, enfrenta a los españoles y no propicia la unidad de todos"

La organización ha calificado de "bravuconería" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos del dictador. La resolución del Tribunal Supremo, en su opinión, se debe a "las tremendas ilegalidades urbanísticas, contra el patrimonio histórico y la seguridad de los trabajadores de dicha ilegal autorización".

"Estamos muy satisfechos con la resolución (...) ya que la exhumación, traslado y reinhumación de los restos embalsamados de quien fuera Jefe de Estado de España, no sólo no responde a los intereses generales que tiene encomendado sino, sobre todo, que reabre las heridas, enfrenta a los españoles y no propicia la unidad de todos para hacer de nuestro país una nación fuerte, orgullosa de su historia, de la que aprende tanto de los ciertos como de los errores, y de su papel en el mundo y respetada en el contexto internacional y en el respeto y defensa de los derechos humanos", concluye el escrito.