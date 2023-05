El exprofesor de un colegio del Opus Dei condenado por abusos recusa al tribunal de la Iglesia que le investiga

José María Martínez Sanz, exprofesor del colegio Gaztelueta condenado por abusar sexualmente de un alumno de forma continuada, ha decidido recusar al tribunal religioso designado por el Vaticano para investigar su caso.

Según informa El Correo, sus abogados han presentado un escrito de recusación por falta de imparcialidad de monseñor José Antonio Satué, obispo de Teruel-Albarracín y juez del tribunal nombrado por el papa Francisco para llevar el proceso canónico. También considera que dicho tribunal no puede juzgar a un seglar.

El Papa anunció el pasado mes de septiembre que se reabriría el caso del exprofesor a través de un tribunal canónico después de que éste se librara de prisión al reconocer que la anterior investigación por parte de la Iglesia no se llevó bien. En 2018 fue condenado a once años de cárcel por la Audiencia de Bizkaia como autor de un delito de abuso, tras considerar el fiscal que quedaba probado que abusó sexualmente de manera continuada de uno de sus alumnos desde el año 2008 al 2010 en el colegio situado en Leioa (Bizkaia).

Sin embargo, el Tribunal Supremo redujo la pena inicial a dos años. Y volvió a ser la Audiencia de Bizkaia la que le liberó de entrar en prisión.

Posteriormente, el pasado mes de febrero de 2022, el Tribunal Constitucional no admitió a trámite un recurso de amparo presentado por el condenado, decisión con la que quedó cerrado el procedimiento judicial.



Los letrados de Martínez Sanz también han impugnado el Decreto pontificio por el que se constituía este tribunal porque deja sin efecto el principio de irretroactividad de la ley penal.

Según informa Religión Confidencial, monseñor José Antonio Satué no ha entregado oficialmente a la defensa jurídica del exprofesor de Gaztelueta el Decreto pontificio, hecho solicitado en varias ocasiones por la defensa. Satué alega que no puede entregarlo porque no lo permite el procedimiento.



Hace dos meses, la víctima del exprofesor, Juan Catrecasas compartió el testimonio de lo que tuvo que vivir cuando se dirigió en un acto a la Asamblea Nacional de Francia, en París.

"Llevamos mucho tiempo en silencio, incomprendidos, señalados y revictimizados. Necesitamos una legislación acorde a nuestra situación, que nos ampare y proteja. Que proteja a los niños y niñas de Europa. Ruego a la Unión Europea que se convierta en el escudo que los menores necesitan. Que atienda y apoye la campaña de Justice Initiative, en la que estoy orgulloso de participar y considero tan necesaria", relató.

Sus padres siguen luchando para que no se repita un caso como el que sufrió su hijo. El pasado mes de abril, Juan (el padre) denunció a Público que José María Martínez Sanz arremetía contra su víctima en un blog que se ha abierto de manera específica para ello. "Tilda a mi hijo de enfermo, de mentiroso... Este señor ya tuvo su momento. Tuvo un juicio justo, con todas las garantías y hay una sentencia en firme. Para llegar a ella, mi hijo lo ha tenido que pasar muy mal", narraba.