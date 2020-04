Facebook elimina la red de cuentas falsas utilizadas para dañar la imagen de Sanidad

Mal día para la red de bots que utilizó mensajes del ministerio de Sanidad en Facebook para plagarlos de "me gusta", "me encanta" o "me divierte". La campaña, de origen desconocido y utilizada por la derecha para atacar al Goberno en plena emergencia del coronavirus, acaba de toparse con el control de la red social creada por Marck Zuckerberg, que ha decidido borrar todas y cada una de las cuentas empleadas en este ataque.

Según ha avanzado ElDiario.es, Facebook ha eliminado tanto las interacciones como los perfiles propiamente dichos de las usuarias –en su mayoría mujeres jóvenes– que, con nombres falsos y fotos tomadas de internet, habían provocado el aluvión de "likes" en algunas publicaciones de Sanidad.

"En este caso, investigamos la información compartida por el gobierno y encontramos un incremento global de spam y de falsos me gusta y los hemos eliminado", asegura un portavoz de Facebook citado por el mencionado periódico.

Tal como informó Público, distintos expertos en redes sociales coinciden en señalar que la campaña habría sido montada con el objetivo de dañar la imagen del ministerio de Sanidad. En tal sentido, especialistas en redes sociales consultados por este medio no dudaron en señalar que se trata de un "ataque" de origen desconocido.

Ahí radica, precisamente, una cuestión clave: resulta prácticamente imposible detectar quién creó esta campaña, incluso para Facebook. A día de hoy existen distintos mecanismos para que todas aquellas organizaciones o personas que deseen contratar una campaña agresiva de interacciones en las redes sociales mediante perfiles falsos lo hagan bajo absoluta privacidad. De hecho, se trata de una de las características que ponen de relieve las empresas que venden ese servicio en internet.

El coste varía en función de la campaña contratada: en una de esas páginas consultadas por Público se ofrecen tres mil "me gusta" a cargo de perfiles falsos por 27,50 euros. También se pueden contratar servicios similares para Twitter o Instagram.

Preguntas del PP

Aún así, este asunto ha sido ampliamente ventilado por la derecha, que llegó a acusar al Gobierno de preferir comprar likes en Facebook en vez de mascarillas. Así lo afirmó la diputada del PP Bea Fanjul, cuyo partido ha registrado una batería de preguntas al Ejecutivo con la intención de relacionarle con esta campaña de perfiles falsos. En Facebook ya no están.