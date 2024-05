La "falta de voluntad" del Gobierno andaluz para pactar mejoras en la educación lleva a una jornada de huelga

Los tres sindicatos, CCOO, ANPE y USTEA, que han convocado una jornada de huelga general en los centros educativos públicos de Andalucía para este próximo martes, 14 de mayo, mantienen la medida de presión y acusaron este viernes al Gobierno andaluz de no tener "voluntad política" para afrontar una mejora del sistema público.

Las centrales habían logrado establecer un diálogo con el Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) para estudiar, aseguran, posibles aumentos en las plantillas. Pero, este, según manifiestan las centrales, fue roto "unilateralmente" a principios de abril por el Gobierno andaluz con "una excusa": la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Con la jornada de huelga, las centrales pretenden así pegar un toque de atención al Ejecutivo para que se tome en serio el trabajo en las mesas y vuelva a ellas: "Exigimos la reanudación de las conversaciones y un cambio de actitud que haga posible avanzar en medidas que refuercen la escuela pública y dignifiquen la labor del profesorado".

"Andalucía tiene transferidas muchas competencias, también las de educación, y nuestro Estatuto de Autonomía recoge el derecho y el deber de ejercer sus competencias. Por lo tanto, no existen excusas para la ruptura de las negociaciones. La decisión de la administración solo responde a la falta de voluntad política del Gobierno", consideran las centrales.

El Gobierno niega que se haya roto nada

La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo (PP), negó este viernes en una entrevista en Canal Sur Radio que se hubiera "roto ninguna negociación". Aludió en este punto, según recoge Europa Press, a una reunión el próximo 16 de mayo para abordar la convocatoria de 14.000 plazas anunciada en el Parlamento andaluz.

Sin embargo, este encuentro, "nada tiene que ver con el aumento de las plantillas docentes ni con las negociaciones que rompieron el 1 de abril", según aseguraron los sindicatos a Público. Esa reunión, indicaron, "es una convocatoria ordinaria para tratar la Oferta de Empleo Público de 2024 (que contiene las plazas correspondientes a las jubilaciones de este año) que necesariamente debe pasar por este órgano cada año".

A principios de abril, el secretario general de Desarrollo Educativo, Javier Fernández (PP), había manifestado: "Tenemos un escenario de absoluta incertidumbre de financiación porque el Gobierno de España ha descartado aprobar nuevos presupuestos, y eso nos impide seguir avanzando en algunos temas con objetivos compartidos para poder reforzar el sistema".

Entonces agregó, según recogía un comunicado del Gobierno andaluz: "¿Queremos seguir reforzando el sistema? Sí, pero hasta que no despejemos el condicionante de la financiación por parte del Estado, no podremos seguir avanzando con seguridad sobre determinados aspectos para llegar a nuevos acuerdos. No nos parece ni serio ni responsable avanzar hasta que no se despeje esa incógnita".