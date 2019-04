Los familiares de las víctimas del franquismo se reúnen en La Almudena para homenajear a los fusilados en Madrid

El colectivo Memoria y Libertad organiza este sábado un homenaje a las víctimas del franquismo en Madrid, un evento que se realiza anualmente desde 2007, dos años después de que se formara esta agrupación.

El homenaje se lleva a cabo en el cementerio cementerio de la Almudena (Puerta de O’Donnell; Avenida de las Trece Rosas con C/ Santa Irene), lugar en el que tuvieron lugar cientos de fusilamientos ordenados por los tribunales militares entre 1939 y 1944.

Desde las 9.00 h tiene lugar la tradicional ofrenda de claveles rojos junto a centenares de imágenes recuperadas de las republicanas y republicanos allí fusilados. El acto se retransmitirá en directo por streaming.

Tomás Montero, uno de los fundadores de Memoria y Libertad, habla de las aspiraciones del colectivo: "Llevamos trece años realizando este acto con las mismas reivindicaciones: que exista un memorial con sus nombres–algo que ya se ha conseguido y que está en proceso– y saber qué pasó con los osarios, porque nos han dicho unas veces que se vaciaron y otras que aún siguen allí nuestros familiares", comenta.

Homenaje a los fusilados por el franquismo en Madrid. Año 2018. MEMORIA Y LIBERTAD.

Las familias de las víctimas han recibido explicaciones de todo tipo sobre el lugar en el que se encuentran sus antepasados: "Hace 15 años nos dijeron que los osarios habían sido vaciados y llevados a Carabanchel, pero ahora nos dicen que no, que se cerraron y que podrían estar allí decenas de miles de huesos. No se sabe con exactitud, pero podría haber en torno a 50.000 personas. No solo los restos de las personas fusiladas allí sino que los que murieron en Madrid", dice Montero. Unas fuertes lluvias en el cementerio de La Almudena en el año 2017 desvelaron miles de huesos que supuestamente habían sido retirados de allí. Muchos de ellos podrían ser familiares y allegados de este colectivo.

La cifra provisional de ejecuciones como consecuencia de los consejos de guerra de la dictadura asciende a 2936 personas, según el estudio encargado por el Ayuntamiento de Madrid al historiador Fernando Hernández Holgado que, junto a un amplio equipo multidisciplinar, tuvieron acceso a los archivos del cementerio para poder contrastar los datos procedentes de diversas fuentes documentales, informa Europa Press.

Este año, además de la participación de familiares de las víctimas, está prevista, por tercer año consecutivo, la intervención institucional del Ayuntamiento de Madrid, gracias a la representación de Mauricio Valiente, tercer teniente alcalde, así como el concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Ramón Silva, del PSOE.

El acto es presentado por las actrices Claudia Gravy y Amparo Climent –quien también interpretará algún fragmento de su obra Las cartas perdidas– y contará con la intervención de familiares de las víctimas, del historiador Ian Gibson, del magistrado emérito del Tribunal Supremo José A. Martín Pallín, así como de cantantes como José María Alfaya, Juanjo Anaya e Iván Fernández.

Belarra participa en un homenaje en Burgos



Este mismo sábado, Ione Belarra, candidata de Unidas Podemos al Congreso por Navarra, y María Dolores Martin-Albo, candidata de Unidas Podemos por Burgos, acompañan a los familiares en la exhumación de restos y entrega a las familias de la fosa común de Valdenoceda, en Burgos.

El acto de encuentro y memoria, organizado por la Asociación de Familias de Represaliados en la Prisión de Valdenoceda, es un homenaje a las víctimas del penal burgalés que se realiza todos los años en el cementerio del pueblo.

La prisión, ubicada en el Valle de Valdivielso, es un símbolo de la represión franquista en la comarca de las Merindades.