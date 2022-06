Las familias de los mayores fallecidos por covid en las residencias de Madrid: "Se violaron sus derechos humanos"

El Ateneo de Madrid albergó este lunes un homenaje a las personas mayores que fallecieron durante la primera ola del coronavirus en Madrid. Tras dos años y ninguna explicación por parte de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, las familias de las víctimas siguen en su búsqueda de respuestas ante la opacidad del Ejecutivo del Partido Popular.

Un evento de emoción contenida y gestos de empatía organizado por HelpAge y moderado por Manuel Rico, periodista de Infolibre, y que tuvo como principal objetivo volver a poner sobre la agenda pública la gestión de las residencias de mayores en Madrid. Más de 7.000 personas fallecieron en las residencias de mayores de la capital sin recibir atención hospitalaria.

"Es una de las mayores catástrofes desde la Guerra Civil", aseguraba una de las portavoces de las plataformas asistentes. "Les dejaron abandonados y les aislaron, lo peor que se puede hacer con una persona mayor. Ha muerto mucha gente que luchó por las libertades de este país", aseveraba.

Ante la crisis de la covid, el Gobierno de Ayuso dictó que los más mayores y vulnerables no fueran derivados a los hospitales. De ahí que las familias de las víctimas no desistan en su pelea en busca de responsabilidades políticas.

Las 22 organizaciones de la Mesa Estatal por los Derechos de las personas mayores aprovecharon el acto para recordad que se exige a las autoridades un "mayor compromiso" para crear un mundo para todas las edades, ya que "las personas mayores han sido discriminadas en el acceso a los servicios de salud".

El periodista Manuel Rico fue contundente durante su intervención: "Se han violado los derechos humanos de los mayores. Todas las vidas tienen el mismo valor. Las personas mayores no fueron atendias de forma prioritaria. Han sido discriminadas en la atencion sanitaria", remarcaba.

Más del 50% de las víctimas en España por covid tenían más de 65 años, por lo que el manifiesto firmado por la Mesa Estatal reivindicaba que "durante la gestión de la pandemia raramente se ha escuchado la voz de las personas mayores y la mayoría ha vivido situaciones de aislamiento y soledad".

El portavoz de Plataforma Verdad y Justicia, creada ex profeso para buscar respuestas ante la actuación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, también intervino en el acto en busca de ese ajuste de cuentas pendiente: "No se si habrá responsabilidades jurídicas, pero hay responsabilidades políticas que no se han asumido. Les perderíamos doblemente si no investigamos por qué murieron", aseguraba ante el público del Ateneo.

El Ministerio de Derechos Sociales y sus objetivos

La gestión de las macrorresidencias está bajo sospecha desde hace tiempo y el fracaso en su forma y fondo ha llevado a que el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra trabaje en un acuerdo de mínimos con las comunidades autónomas para que se reforme la esencia de estas residencias, se aumenten las ratios de trabajadores y se limiten el número de plazas para que la convivencia tenga tintes más normales y humanos.

De momento, el plan de Belarra para modernizar las residencias se ha retrasado ante la falta de consenso entre Gobierno y autonomías, pero en las próximas semanas se celebrará un nuevo Consejo Interterritorial que el ministerio afronta con más optimismo.