Familias de las víctimas en las residencias, al vicepresidente de Ayuso: "Jamás contactó con nosotros ni sabe lo que sufrimos"

"Las familias ya lo han superado y volver a esto por interés electoral no es procedente". Con esa crudeza daba por zanjado Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que más de 7.000 personas murieran en las residencias de la capital durante la primera ola mientras se les negaba el traslado hospitalario.

Sus palabras han atravesado a las familias de las víctimas. Sus padres y madres se fueron solos, alejados y aislados. De esa herida, ni remotamente "superada", emana incredulidad, dolor y desamparo. Cantidades ingentes de desconsuelo que no encontraron en las instituciones el calor que daban por descontado.

"Es deleznable e injusticable. Primero, porque jamás ha contactado con un familiar ni sabe lo que hemos sufrido", relata a María Jesús a Público. Sufrió la pérdida de su padre y ahora forma parte de la plataforma Marea de Residencias en busca de justicia en los tribunales.

El padre de María Jesús es uno de los miles a los que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vetó en los hospitales. Una orden directa para priorizar a otros sectores de población que terminó por convertir las residencias de la Comunidad de Madrid en un epicentro pandémico. El 22% de la población geriátrica de la ciudad murió durante la primera ola.

María Jesús, de Marea de Residencias: "Ossorio debe dimitir. No puede alzarse como portavoz de familiares"

"Perder a tus padres siempre es duro, pero no podía contactar con él ni llevarle a un hospital. Tampoco medicalizaron las residencias, no tenía ni oxígeno... Después de lo que han hecho, que digan esto, es muy duro", asevera María Jesús.

Miguel Ángel Sánchez Chillón, expresidente del Colegio de Médicos de Madrid y en el cargo durante el comienzo de la pandemia, no dudó en asegurar en una entrevista para este periódico que las propuestas de Ayuso para gestionar la covid "eran de tipo propagandístico".



Los movimientos en defensa de los fallecidos solo admiten un camino dentro de la deriva de Ossorio, que lejos de ser reprendido, ha sido ratificado por la propia Ayuso: "Debe dimitir. No puede alzarse como portavoz de familiares. Es una persona que no ha perdido a nadie y no ha contactado con nosotros. Él no puede eririgirse como portavoz. Si creen que todo está bien hecho, qué temor tienen a que se haga una investigación", apunta María Jesús.



Tan lejos están las familias de superar el dolor, que el pasado mes de mayo inauguraron la plataforma Verdad y Justicia, surgida con la única intención de ahondar en los acontecimientos y buscar respuestas. En dos meses murieron más de 7.000 personas en las residencias, lo que supone un 10% de la población total de estos centros.

"Atreverse a hablar por las víctimas que has ocasionado...", resume Javier Cordón, miembro de la plataforma, sobre las palabras de Ossorio. "Su objetivo era que no se hablase de esto, pero se sigue hablando", sostiene. "Es el reflejo de un Gobierno que no tiene la más mínima sensibilidad sobre las personas que gobiernan".