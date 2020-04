Las farmacias de Madrid garantizan la venta de mascarillas y guantes protectores a partir de este fin de semana

La odisea que para muchas personas ha supuesto la afanosa búsqueda de mascarillas y guantes de protección contra el coronavirus parece que toca a su fin. Si hasta hace unas semanas los problemas de suministro y la codicia y falta de escrúpulos de algunos proveedores hacían que el precio de estos artículos se triplicara, a partir de este fin de semana la situación quedará normalizada en la mayoría de las 2.900 oficinas de farmacia con las que cuenta la Comunidad de Madrid.

Así lo explicó a Público el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González Díaz, quien aseguró que los pedidos pendientes ya están entrando en las farmacias y que se cuenta con una mayor oferta de diferentes fabricantes, lo que hará posible que los clientes puedan contar, a precios fijados con anterioridad a la pandemia, de un amplio surtido de mascarillas, guantes y geles desinfectantes.

González Díaz reconoció que el estallido de la crisis de la COVID-19 y la declaración del estado de alarma se produjo en un momento en el que las farmacias estaban prácticamente desabastecidas de los elementos básicos de protección contra el virus.

Los distribuidores habituales no tenían existencias para atender la alta demanda, por lo que los farmacéuticos tuvieron que recurrir a otros fabricantes y proveedores, muchos de los cuales quisieron sacar provecho de la situación al fijar precios desorbitados.

“Algunos de esos proveedores”, precisó el presidente de los farmacéuticos madrileños, “me han llamado estos días y yo les he dicho que a mí me da vergüenza comprarlas al precio que me ofrecen. Prefiero decir a mis clientes que no las tenemos y que las estamos esperando”.



Subida desorbitada

Mascarillas higiénicas que habitualmente valen 70 céntimos han triplicado o cuadriplicado el precio habitual. Hace veinte días, el porcentaje de subida era de entre un 600 y un 700 por ciento y si el precio normal era de 90 céntimos o un euro, se llegó a pedir por ellas más de tres euros.

Habitualmente, las mascarillas son adquiridas por las farmacias por 50 céntimos y, una vez aplicado el IVA y el margen comercial, son puestas a la venta a un precio que oscila entre 90 céntimos y un euro.

En los días más duros de la crisis del coronavirus, a los empleados de farmacia sólo se les ha podido suministrar una treintena de mascarillas por establecimiento para la protección personal. También se han encargado de instalar mamparas de protección y líneas de separación entre clientes para evitar contagios.

González Díaz, quien durante las últimas semanas ha mantenido contacto directo con unos trescientos colegiados para recoger sus quejas y peticiones, insistió en que a partir de este fin de semana la situación se normalizará, gracias también a una orden según la cual las mascarillas, guantes y desinfectantes ya no tendrán que llevar obligatoriamente el sello de seguridad CE para que puedan ser puestos a la venta.

“Los farmacéuticos somos muy honrados, no tratamos de lucrarnos con esta situación, como están haciendo otros, y tenemos además una Comisión Deontológica que actuará contundentemente si se presenta algún caso”, subrayó.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid señaló igualmente que está garantizada la dispensación de medicamentos a pacientes crónicos o personas mayores que no puedan acudir a los establecimientos, a quienes los colegiados harán llegar personalmente, si es necesario, los productos que requieran.

Durante la crisis del coronavirus, seis farmacéuticos madrileños han muerto por la enfermedad, un once por ciento de las plantillas se encuentra de baja médica, 19 establecimientos han sido objeto de atracos y 24 han tenido que cerrar.