84 años del asesinato del dramaturgo y poeta andaluz Federico García Lorca, y todavía el lugar donde se encuentra su cuerpo es una incógnita.

El asesinato de Lorca ha estado rodeados de preguntas, pero parece que fue fusilado en torno a las cinco de la madrugada del 18 de agosto junto a Francisco Galadí, Joaquín Arcollas, y el maestro Dióscoro Galindo, pero sus cuerpos siguen aún en una de las 2.000 fosas sin abrir que hay en España.

Varias son las hipótesis sobre el paradero del escritor granadino, pero todavía no sé conoce a ciencia cierta su ubicación.

El hispanista Ian Gibson después de media vida dedicada al estudio García Lorca, aventuraba en 2018, coincidiendo con el 120 aniversario del nacimiento del poeta que sus restos aparecerían más pronto que tarde: "En el año 1971, no tenía ni idea de qué podría ocurrir, pero lo que me sorprende ahora es que todavía no se hayan localizado los restos. Aunque creo que los vamos a localizar".

Una fotografía tomada el 18 de noviembre de 2014 muestra una imagen del sitio de excavación donde se cree que está enterrado el poeta español Federico García Lorca en Alfacar. Jorge Guerrero / AFP

Víctor Fernández, periodista cultural, explicaba en su cuenta de Twitter todo lo que se conoce hasta el momento de la ubicación del cuerpo de Lorca. "Sabemos, por el testimonio de uno de los enterradores, Manuel Castilla Blanco, que el poeta fue asesinado junto con otras tres personas (Dióscoro Galindo, Francisco Galadí y Juan Arcollas) en un paraje entre Víznar y Alfacar", empieza su explicación.

En 1980 la Diputación de Granada quiso saber dónde estaba Lorca enterrado y realizó una ejemplar investigación en la que reunió varios testimonios, entre ellos el de María Luisa Illescas, quien en 1936 pasaba el verano en Víznar, lugar en el que uno de los asesinos comentó el crimen y señaló a Illescas el escenario del entierro. Illescas sacó una foto que entregó en 1980 a la diputación de Granada.

En 1986 aparecieron unos restos humanos, pero en vez de avisar a la autoridad, se escondieron en un saco de abono y se enterraron en un lugar del parque, hechos admitidos por varios testigos.

El tuitero explica que el año pasado localizó al director de las obras del parque en 1986 quien admitió la aparición de los restos. "Los tuve en las manos", le dijo.

La familia "conoció la ubicación"

Hoy, coincidiendo con su fusilamiento la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de ámbito estatal, ha mantenido que la familia del poeta "conoció la ubicación" de la fosa en la que fue enterrado el cuerpo.

Así lo ha señalado la asociación en una nota de prensa, con base, entre otras fuentes, a una conferencia dada en octubre de 1937 en Nueva York por Fernando de los Ríos, que fue suegro de Francisco, hermano de Federico, quien habría asegurado que "alguien cercano al crimen les informó del emplazamiento exacto".

Noticia en el diario La Prensa de Fernando de los Ríos, que fue publicado por Hora de España en su edición de agosto de 1937. / Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica

En este sentido, la familia de Federico García Lorca podría haber conocido "los detalles" de su asesinato "pocos días después" de que fuera cometido. Fernando de los Ríos, ministro en la Segunda República, "estrechamente allegado y emparentado con la familia, afirmó públicamente, al menos en dos ocasiones, que había tenido conocimiento del lugar exacto de su enterramiento".

En la conferencia impartida en Estados Unidos, afirmó que "García Lorca murió a manos de los soldados de Franco, cuando se le conducía desde Granada a un pueblecito próximo, y sé dónde está sepultado, por las confidencias de unos soldados que después se pasaron a las filas leales".

De los Ríos terminó su intervención asegurando que "a Lorca lo asesinaron porque representaba el pensamiento español y he venido aquí esta noche a rendir un homenaje a su memoria".

Se trata, ha resaltado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en su nota de prensa, de la persona que gestionó el traslado de la familia García Lorca a Estado Unidos; y finalmente, emparentaría con ella a través de su hija Laura, que contrajo matrimonio con Francisco García Lorca, hermano menor del poeta.