Felipe González, a favor de la nuclear y contra las renovables: "Son energías limpias porque alguien lo sacramentó"

Felipe González sigue distanciando su discurso respecto a las políticas del Ejecutivo liderado por su partido, el PSOE. Esta vez, el expresidente del Gobierno –también exconsejero de Naturgy– ha mostrado un planteamiento retardista respecto al despliegue de energías renovables en una intervención pública en la que, además, ha defendido al sector de la energía nuclear.

"Cuando se mide la contaminación en términos de CO2, resulta que la [fuente de energía] menos contaminante es la nuclear. Contra la energía nuclear hay una corriente de opinión enorme, que sobre todo se fundamenta en que no sabemos qué hacer con los residuos nucleares. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces con los residuos de las plantas fotovoltaicas o con los aerogeneradores?", ha planteado.

González, no se sabe si con mala intención o fruto del desconocimiento, ha asegurado que no existen leyes que estipulen qué hacer con los paneles solares de una planta en desuso, a pesar de que la propia Unión Europea dispone de una directiva específica que regula quién debe desmantelar los parques y cómo se deben tratar y reciclar los paneles solares.

"Cuándo se acaba la vida útil de una planta fotovoltaica que ha ocupado un terreno enorme y ha acabado con la agricultura, ni siquiera tenemos previsto quién tiene la obligación de desmontarla ni cómo se reciclan los metales", ha afirmado el expolítico.

La propia directiva europea exige que sean los productores originales de los paneles solares quienes se encarguen de la "recuperación y el reciclaje" de estas tecnologías en todos los países miembros de la Unión Europea.

El expresidente, en su defensa de la energía nuclear y ataque a las plantas fotovoltaicas, también asegura que los paneles, debido a los metales con los que se fabrican, no se pueden recuperar ni tratar tras su uso. "No digo cómo se paga la minería de esos metales imprescindibles basada en trabajo esclavista, sino qué se hace con esos metales porque no son reciclables. Son energías limpias porque alguien sacramentó que eran limpias", ha declarado.

La directiva europea, que ha sido transpuesta por el Gobierno de España, deja claro que todos los módulos fotovoltaicos disponibles en el mercado europeo "se pueden eliminar, independientemente del tipo de tecnología utilizada". La mayoría de los componentes, según la información de la propia UE, "se pueden reciclar, incluido el vidrio, los materiales semiconductores y los metales ferrosos y no ferrosos".

Después de ello, González ha recuperado un tema olvidado en España y que dificultó el despliegue de la transición energética durante el Gobierno de Mariano Rajoy: el impuesto al sol. "El único impuesto que no se paga es cuando te tumbas panza arriba y te da el sol o cuando estás en la terraza de un piso y te da el sol. Si quieren transformar eso en energía, no me quiero meter en si se deben pagar impuestos o no, hay que tener en cuenta que hay un esfuerzo de transformación de una cantidad de componentes que no es gratis".

Las declaraciones contra el desarrollo de las energías renovables llegan un día después de que el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (por sus siglas en inglés, CREA) haya informado de que la UE ha conseguido la mayor reducción de los últimos 60 años de emisiones de CO2 asociada a los combustibles fósiles gracias al despliegue de energías renovables.

Respecto al reciclaje de paneles solares y tecnologías de energía limpia, no sólo se recoge en la legislación europea, sino que ya existen estudios científicos –como el publicado por el Instituto Universitario de Investigación Mixto-CIRCE– que revelan que la reutilización de estos componentes podría ayudar a reducir al 50% los impactos de la minería en las próximas décadas.