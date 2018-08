El Festival de Málaga se ha comprometido a corregir “en lo posible en el futuro”, la programación de eventos sin presencia de mujeres, después de recibir diversas críticas de asociaciones feministas en la red social Twitter por la muestra de cine clásico la Edad de Oro, en la que no participa ninguna mujer. “Es cierto que en esta edición de La Edad de Oro ninguno de los nombres del cartel es de mujer, algo que se ha producido sin ninguna intención y que Festival de Málaga se compromete a corregir en lo posible el futuro”, afirman en un comunicado, enviado esta tarde, después de que la organización fuera consultada al respecto por Público.

En su nota para los medios, el festival afirma que, “ante algunas críticas surgidas sobre la ausencia de mujeres en la programación de La Edad de Oro 2018”, quiere aclarar algunos puntos. Así, el Festival manifiesta que “se siente totalmente implicado en la importancia de defender, visibilizar y dar el lugar que corresponde a la mujer en la cultura, en la industria cinematográfica y en todos los ámbitos de la sociedad” y agradece y da la bienvenida “a todas las aportaciones y propuestas”. “Las tenemos en cuenta y nos sirven para mejorar nuestra programación, en la que nos comprometemos en el futuro a resaltar aún más como merece el papel de la mujer en el convencimiento de que es de justicia hacerlo así”, se lee en el comunicado.

La asociación Colectiva, critica que es "poco elegante que no encontremos ni un solo nombre de mujer"

La asociación Colectiva, Observatorio Cultural Feminista había lanzado un cartel que comenzó a mover por Twitter -elaborado por la diseñadora Carmen Moreno- crítico con la programación, que se puede consultar en la fotografía que ilustra este artículo. “Al leer la programación de cine clásico que propone el Festival de Málaga para este año, parece cuando menos poco elegante, si no tendencioso, que no encontremos ni un solo nombre de mujer. Viniendo de una institución cultural financiada en buena parte con fondos públicos, no es de recibo que sea así en el segundo decenio del siglo XXI, pues debería apostar por dar a conocer buenos y buenas profesionales, que también las ha habido. Máxime, además, si tenemos en cuenta que la primera realizadora de la historia fue mujer [Alice Guy] y una gran parte del público que asiste a este tipo de actividades también lo son”, indica Colectiva en una carta en la que reflexionan sobre el asunto.

Colectiva aporta en la misiva nombres de mujeres que han dejado su impronta en la historia del cine: “No faltan nombres e increíbles carreras, los de actrices y directoras como Lois Weber o Ida Lupino, a pesar de que el cine Albéniz ya celebró el centenario del nacimiento de esta última en este año; como la gran Dorothy Arzner, algunas de cuyas actrices, Bow, Hepburn, Sidney, entre otras muchas, también merecerían aparecer en el cartel anunciador; o mujeres polifacéticas como Alma Reville, siempre a la sombra del maestro que preside el cartel, sin la que, quizás, no hubiera llegado a serlo”.

Sería de justicia que se hablase de ellas de continuo como suele hacerse con muchos de los nombres de hombres

“Actrices estelares como Rita Hayworth, -prosigue la carta- de la que solo fue programado un título como homenaje en el centenario de su nacimiento también este año, o grandes actrices de reparto como Teresa Wright. Ninguna de ellas podría en absoluto causar desdoro a la programación y probablemente sería de justicia que se hablase de ellas de continuo como suele hacerse con muchos de los nombres que sí aparecen en ella”.

La carta remacha: “Dadas estas circunstancias, quienes formamos parte de Colectiva, Observatorio cultural feminista, queremos mostrar nuestra indignación por el olvido, querríamos pensar que inconsciente, pero no por ello menos culpable, de las mujeres que han trabajado y trabajan en el cine y que han sido dejadas atrás o, en el mejor de los casos, observadas como meras anécdotas. Pedimos, pues, el respeto que merecen, no por cuota, sino por justicia, y que, en adelante, se las trate como las grandes profesionales que fueron”.

Compromiso feminista

El Festival de Málaga recuerda, en su comunicado, su compromiso feminista. “En el Festival de Málaga. Cine en Español, la mujer tiene un protagonismo creciente año a año. En la pasada edición, la 21, un 37% de las 166 producciones seleccionadas (61) estaban dirigidas por mujeres. Además, el jurado de Sección Oficial estuvo formado por cuatro mujeres y un hombre (la actriz Aura Garrido, la maquilladora Sylvie Imbert, la directora Manane Rodríguez, la escritora Marta Sanz y el director y presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso). Tres actrices presentaron las galas de inauguración y clausura (Anna Castillo, Belén Cuesta y Adelfa Calvo). Además, las películas ganadoras del Festival en las dos últimas ediciones están dirigidas por mujeres: Verano 1993 (Carla Simón) y Las distancias (Elena Trapé). Y, por encima de estos datos, el Festival de Málaga cuenta desde hace once años con una sección que fomenta la igualdad: Afirmando los derechos de la mujer”.

El Festival de Málaga cuenta desde hace once años con una sección que fomenta la igualdad

El Festival también apunta que que en anteriores ediciones de La Edad de Oro (esta es la sexta), ha habido ciclos temáticos y homenajes a Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe y Ginger Rogers “y se ha contado en la sección Encuentros con la presencia de mujeres como Elvira Lindo y Aitana Sánchez Gijón”. “Queremos aclarar asimismo que la sección Encuentros (en la que este año participarán Álex de la Iglesia y Javier Gurruchaga por un lado y José Sacristán y José Luis Garci, por otro) no pretende ser un panel de expertos en cine clásico, sino que es una charla entre dos personas que cuentan sus experiencias, anécdotas y vivencias en torno al cine”.

La nota hecha pública por el Festival de Málaga agrega también lo siguiente: “El ciclo de cine clásico La Edad de Oro no es un evento independiente en la programación de Festival de Málaga, sino que forma parte de la programación anual de cine clásico de la Filmoteca del Cine Albéniz. Esta programación depende del material accesible en el mercado, copias profesionales en 35 mm o DCP, que desgraciadamente es limitado e impide en muchos casos realizar ciclos completos con varios títulos. Por ejemplo, de directoras como Liliana Cavani o Leni Riefenstahl, Cine Albéniz ha proyectado algunas copias dentro de su Filmoteca pero no ha podido dedicarles un ciclo específico por esa dificultad para encontrar más copias. Este año hay dos efemérides cinematográficas importantes, los centenarios de la cineasta Ida Lupino y la actriz Rita Hayworth. Ambos ciclos fueron incluidos dentro de la Filmoteca Albéniz hace escasos meses".