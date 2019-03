La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este lunes que la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, "no tiene clara su posición sobre el feminismo", después de que el partido presentara este domingo su decálogo de 'Feminismo Liberal'. Un manifiesto en el que se rechaza el paternalismo y el lenguaje inclusivo y se apuesta por la educación y la igualdad de salarios, además de la defensa a los vientres de alquiler.



En una entrevista en Cadena Ser Catalunya, Colau ha recordado que no hay un único feminismo, pero que "la base es la lucha contra la opresión, la falta de libertades y la violencia". En este sentido, ha dicho que el feminismo es una crítica a la estructura actual y que busca combatir privilegios: "A Arrimadas no le gusta hablar de que para ser feminista se debe luchar contra los privilegios".

"Feminismo de portavozas"

En una entrevista con Pepa Bueno en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser., Arrimadas ha defendido un "feminismo plural e inclusivo" y ha criticado a algunos partidos que han tratado de "patrimonializarlo". "Eso no nos gusta, por eso defendemos el feminismo basado en políticas y no en carteles", ha precisado la líder de Cs en Catalunya.

Arrimadas ha asegurado no sentirse "representada por el feminismo de portavozas", en alusión al término utilizado por Irene Montero

Además, en sus declaraciones ha asegurado no sentirse "representada por el feminismo de portavozas", en alusión al término utilizado por la dirigente de Podemos Irene Montero. Afirmó también que Cs está defendiendo "un feminismo que es el que representa", pero ha insistido en que su intención "no es expulsar a nadie del feminismo. Ha lamentado, no obstante, que haya otros partidos que si "expulsan porque no se está de acuerdo con sus medidas".

El discurso de Arrimadas, desmontado por Pepa Bueno

"Me parece tan horrible decir que no hay violencia machista como decir que todos los hombres son maltratadores", ha afirmado Arrimadas durante la entrevista. Unas declaraciones que Pepa bueno no ha querido pasar por alto: "¿Quién dice que todos los hombres son maltratadores, señora Arrimadas?", le ha interrumpido la periodista.

"Hay diferentes discursos en los que parece que...", ha comenzado Arrimadas. Pero Pepa Bueno ha insistido: "¿De quiénes en concreto?". "Hay diferentes discursos en los que parece que el hombre está predispuesto en todos los casos a cometer estos atroces asesinatos, y no es así", sentenció la portavoz de Ciudadanos.

"Eso solo lo dice Vox, que a mí me conste. Yo no he oído a nadie ni de su partido, ni del PP, ni del PSOE, ni de Unidos Podemos, ni del Movimiento Feminista decir que todos los hombres son maltratadores. Lo dice Vox", afirmó Bueno.