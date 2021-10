Las tías no tienen gracia. Las oxidadas puertas de la Academia de la Risa están vetadas para ellas. Su humor y la multitud de público que asiste a sus espectáculos parecen nunca ser suficientes para llegar al cada vez más ambiguo 'mainstream'. Ellas se lo guisan, y ellas se lo comen a risotadas. Así lo demuestra la IV edición de Coñumor, el primer festival cómico de España creado por mujeres con el fin de acercar el feminismo a todo tipo de públicos. La entretenida cita durará los días 15 y 16 y ocupará diferentes espacios en Rivas Haciamadrid. El viernes estarán en el Teatro Pilar Bardem con las actuaciones de la cómica argentina Charo López y la compañía de teatro gallega A Panadaría. El sábado, ya en La Casa+Grande, actuarán La Chicacharcos and The Katiuskas Band, Roxy Katcheroff, Sobria y Serena, Menudas Pájaras y Virginia Rodrigo.

Imagen del cartel del festival Coñumor. — Festival Coñumorr

"Qué gusto da reírse del patriarcado", comienza a decir Nuria Cano, una de las organizadoras del festival a la par que integrante del grupo Menudas Pájaras. Todo nació de cañas. Es un mundo demasiado pequeño para no conocerse unas a otras de oídas, de bolos, de carteles compartidos. "Aquí nos reunimos artistas feministas para reivindicar un humor desde nuestro punto de vista, y además hacerlo a lo grande", continúa relatando la organizadora.

El éxito de las ediciones anteriores le da la razón. La única queja que salió a flote en esas ocasiones fue que los aforos no eran suficientes para que todas las personas interesadas en ver los shows pudieran hacerlo. "Cuando lo hicimos en el Parque del Retiro fue muy especial, la primera edición y al aire libre, y ahí entraron 500 personas. Tampoco fue suficiente, así que vimos a gente intentando vernos subiéndose por las vallas", ilustra Cano; y es que es la primera vez que se hacía algo así en toda España. Además, su carácter gratuito o de precio reducido ha ayudado a esta buena acogida por parte de la sociedad.

Tal y como relata la organizadora, en el formato festival existe mucha diversidad de artistas, desde músicas hasta payasas, pasando por poetas, por ejemplo, pero siempre con un factor común: su unión en el humor feminista. "Esta edición yo creo que será un éxito respecto a lo emocional, que llega en un momento que por suerte ya no hay tantas medidas sanitaras de restricción, con aforos completos de los sitios, pero sobre todo será un momento en el que todos, todas y todes pasaremos un buen rato y nos reiremos juntas", agrega la integrante del grupo cómico Menudas Pájaras.

Reírse de ellos, reírse con ellas

El análisis de Cano respecto a la situación actual del humor realizado por mujeres se sitúa en pensar qué espacios ocupan. Pese a que el podcast más escuchado en España es el humorístico estirando el chicle comandado por Carolina Iglesias y Victoria Martín, es ahora cuando ellas en su conjunto empiezan a ocupar el espacio que se merecen, parafraseando a la cómica, que así lo explica: "Es un rollo tener que explicar que las mujeres sí hacemos gracia a una parte de la población que no encuentran sentido a nuestros espectáculos. Creo que si no quieren reírse de nuestros chistes por algo será, quizá porque interpelamos a ese sector de la población que ya se ha reído mucho de nosotras. Pueden estar asustados, como pasa con todos los sistemas de opresión, así que cuando se sienten atacados, atacan ellos".

A fin de cuentas, lo que hacen son bromas y chistes sobre cosas que les ocurren a ellas mismas, en primera persona a las artistas. "Todo parte de ahí. Nos reímos de nosotras mismas, que es el primer paso para poder luchar contra este sistema. Eso tiene un plus y por eso no todas las mujeres hacen humor feminista", agrega esta pájara.

Su experiencia personal como sexóloga ha entrado de lleno en su espectáculo: "Llevo algún tiempo usando el teatro en mis formaciones sobre educación sexual, y a través del humor nos reímos de esas miserias que ocurren en una consulta de sexología. A un teatro va gente que nunca iría a una consulta así, por lo que poder representar a través de mi payasa todos esos conflictos que son universales es algo muy gratificante", explica Cano. De esta forma, la cómica aborda la obligatoriedad social de encajar en un tipo de cuerpo, en una norma sexual, todas aquellas dificultades a la hora de construir una sexualidad propia. "Si nos podemos reír de eso será el primer paso de una primera transformación, porque luego el camino s largo", concretiza la protagonista.

Mujer y cómica

La cabeza de cartel de este año es Charo López, cómica argentina que acercará su espectáculo 'stand-up'. Madre, actriz y latinoamericana, la etiqueta de humorista feminista se le queda pequeña al ser preguntado por ello. "Siempre nos preguntan qué supone ser una mujer que se dedica a esto y que además es feminista. Llevamos mil años diciendo que somos muchas más cosas, y a los compañeros varones no se les hace estas preguntas. Tenemos que hacer malabares constantes para responder y explicar nuestro trabajo", recalca.

Imagen de Charo López. — Festival Coñumor

Para ella, lamentablemente, "existe un afuera del feminismo". Esa otra parte que se queda lejos del movimiento social más potente y reivindicativo a nivel mundial le ha granjeado ataques, muchos. "Hay lugares en los que no hemos podido actuar y en algunas provincias se nos hace difícil conseguir fechas en teatros. Luego está la virtualidad, las redes, y todo lo que nos ocurre por estar en ellas", refleja López. Y se explaya: "Hay como un silencio sobre los espacios donde entran las feministas, como que el trabajo que hacemos siempre es por fuera del mainstream, vamos al costado siempre, por más que llenemos salas y en Argentina haya una movida feminista gigante".

Esta humorista argentina no es ajena a lo que sucede en España. Conoce bien lo que ocurrió con La Chocita del Loro, el reconocido local de la escena que se presupone más divertida y que hace poco afirmó que no hay mujeres en sus espectáculos debido a su comedia de "víctimas" o "muy feminista". Algo similar sucedió con Florentino Fernández cuando afirmó que "si no hay más mujeres cómicas no es una cuestión de sexo sino de talento", una sentencia por la que después pidió disculpas. Todo ello es conocido por López, quien opina que el que dijo eso es un infeliz, parafraseándola. "No sé qué puede llevar a una persona a decir semejante estupidez para etiquetar el talento o no talento en base a la feminidad, lo que es bastante todo. De todas formas, tampoco se le puede dar entidad a cada nabo que diga algo así", en sus propios términos.

El antifeminismo gana espacio

Algo parecido piensa Virginia Rodrigo, compositora, multiinstrumentalista y cómica. 'La intrusa' es el nombre de su espectáculo, una especie de híbrido entre el monólogo y lo musical. "Las mujeres no tenemos gracia y por eso no estamos en las Chocitas de los cojones estas. Nos somos graciosas, porque nosotras siempre valemos un poco menos, debe ser algo biológico", ironiza la comediante. Ella también es percusionista, así que el cariz multidisciplinar de su perfil le hace tener varios frente abiertos y le facilita poderse ganar la vida encima de los escenarios, aunque no es nada fácil, remarca.

Imagen de Victoria Rodrigo. — Festival Coñumorr

Respecto a la situación actual del feminismo y los ataques recibidos de aquellos que lo denominan como "ideología de género", Rodrigo se muestra sorprendida. "Yo he hecho el show en sitios donde directamente el público era gente reaccionaria y conservadora, y el discurso feminista funcionaba perfectamente. Era algo tan evidente que he tenido una sala llena de chicas del PP descojonadas de risa", recuerda. Las cosas han cambiado y el discurso antifeminista ha calado: "Hace año y medio hice una cosa con Henar Álvarez y hubo gente que se levantó de la butaca y se marchó. Hemos pasado de estar con chavalas del PP riéndose hace años a que en un grupo mixto de hombres y mujeres de 30 años haya algunos que se levanten y se vayan".

'La intrusa' tiene varias definiciones, todas ellas válidas: un concierto teatralizado, un concierto con monólogo o monólogo musical. Todas válidas: "El hilo conductor son los textos de humor pero en esencia es un concierto con mucha electrónica y perreo, porque mi música está pensada para bailar, para reírse, aunque también tienen cabida momentos más profundos y poéticos en una parte más introspectiva", explica Rodrigo.

Hace algún tiempo fue invitada a Late Motiv, el programa presentado por Andreu Buenafuente. Allá por 2016, la cómica se lo pasó de puta madre, Rodrigo 'dixit'. pero cuando subieron la entrevista a Youtube y vio lo que se había generado le dio un 'parraque'. "Yo no entendía lo que decía la gente hasta que ese día me metí en los comentarios y fue como entrar en un lugar oscuro que me recordó a mi infancia en el patio del colegio, y fue un poco traumático", concluye esta comediante.