La irrupción del movimiento 8M y el clamor por el caso de La Manada han contagiado las fiestas estivales de feminismo. El 'no es no, lo demás es violación' ha estado presente en las festejo más significativas del país: Los Sanfermines, la Feria de Sevilla -entre otras- se han vestido de morado en este 2018. Ahora es el turno de la Feria de Málaga.

El Ayuntamiento de Málaga ha lanzado la tercera edición de la campaña "No es no" para prevenir e informar de las agresiones sexuales: "No solo hemos querido incidir en que tienen qué hacer las victimas, sino que esta campaña también va dirigida a las personas que con su silencio puedan ser cómplices de situaciones de acoso o agresión", explica la directora general del Área de Derechos sociales, Ruth Sarabia.

En 2013 una joven presentó una denuncia por violación múltiple aunque un año después la víctima reconoció que era falsa. Para prevenir estas situaciones, el Ayuntamiento lanzó en 2014 la primera campaña de "No es no". "Pese a que nunca se ha producido denuncia de agresión efectiva en feria, el programa se presenta en periodo festivo debido a que es "más necesaria la concienciación al haber mayor alarma por la concentración de personas", pero está activa durante todo el año.

"Esta campaña también va dirigida a las personas que con su silencio puedan ser cómplices de situaciones de acoso o agresión"

En esta edición, por primera vez, se colocarán puntos de información en el recinto ferial: "Habrá una veintena de puestos de información, señalizados con un círculo de color violeta, donde se e explicará qué hacer, cómo actuar y dónde dirigirse en caso de ser víctima o testigo de una agresión sexual".

Entre las principales novedades también destaca la colaboración del Colegio de Abogados, que ha habilitado una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para prestar servicio de atención ininterrumpida durante el mes de agosto. A ello se le suma el Servicio de Atención Jurídica del Ayuntamiento, disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año.

Además del material propagandístico habitual, más de doscientos agentes de la Policía Local y protección civil han recibido una formación específica para atender a las víctimas: "Tienen una formación general de lo que es acompañar a una persona para hacer una denuncia, pero es necesario que tengan formación especifica sobre el tema de agresiones sexuales y violencia de género", incide Sarabia. Este año, el Ayuntamiento también ha ofrecido pautas de detección y atención adecuada al personal de las casetas.

"¿Para ti es diversión? Para nosotras violación"

"A raíz de la campaña del "No es no" nos dimos cuenta de que 1/3 de las agresiones en la ciudad durante 2017 están relacionados con la sumisión química". Es por ello que la corporación municipal ha puesto en marcha otra campaña más específica: "¿Para ti es diversión? Para nosotras violación". "En un entorno de hombres jóvenes, echar drogas en las bebidas en muchos casos puede resultar divertido y, sin embargo, lo que puede llevar es a una agresión sexual no consentida por la víctima", insiste Sarabia.

La campaña difundirá su mensaje a través de soportes en autobúses, cartelería y cuñas de radio que incluirán información concreta y números de teléfonos a los que poder llamar en caso de "requerir ayuda contra el uso de benzodiacepina y otras drogas, como burundanga o el éxtasis líquido, para evitar las agresiones cuyas principales víctimas son las mujeres (el 87% del total)".

La primera edición de esta iniciativa, impulsada por el plan de drogas a nivel nacional y el plan local de innovación, pretende incorporar en los bares de ocio nocturno de la ciudad pajitas detectoras de drogas. "El plan de innovación consigue fondos a nivel europeo y nos han concedido una subvención para adquirir las pajitas, que en cuanto entran en reacción con cualquier producto químico cambian de color. En España aún no hay ninguna ciudad que lo utilice, y Málaga comenzará a incorporarlo a mediados de octubre".