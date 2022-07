Fernando Valladares: "Es una paradoja que los llamados 'conservadores' no conserven la naturaleza"

Fernando Valladares es uno de los científicos españoles más volcados en divulgar sobre los efectos del cambio climático. Su implicación le ha llevado a ser una de las caras visibles de la lucha y parte de su esfuerzo está volcado en encontrar puntos de encuentro y un lenguaje que hable sobre cómo combatir la crisis climática sin que el miedo al desastre o la sensación de inevitabilidad paralice a la ciudadanía.

Valladares atiende a Público después de impartir una charla en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo organizado por The Conversation.



Dice que en la lucha climática no debemos asumir excesos de carga en nuestras mochilas particulares.

Nos enfrentamos a un escenario complicado en el que cada uno tiene que hacer análisis de qué es lo que le hace falta y de qué puede prescindir en esta travesía. Pero esa esa mochila tiene también cosas menos tangibles que tienen que ver con apegos o responsabilidades. Tenemos un pacto intergeneracional entre los que destrozamos el planeta y los que lo estáis heredando, tenemos que colaborar y repartirnos nuestros papeles. Tenemos cosas útiles que transmitir, pero también hay una serie de cosas que pesan y el que las recibe no tiene que aceptarlas, e intentar no pasarlas el que las pueda dar.

Esa gente que se recrea en reconstruir paisajes y en especies que ya no funcionan no hacen ningún bien. De eso no va el rollo, el rollo va de pasarse la mochila de supervivencia en el siglo XXI y esa mochila no necesita de cosas que se hacían antes o de que antes cuando se era niño éramos sanos y pasábamos más tiempo en la calle.

Al hablar de exceso de peso en las mochilas, pensaba en cómo se responsabiliza al ciudadano de la crisis climática cuando en realidad son las grandes empresas las que más parte de responsabilidad tienen.

Bueno, es que la metáfora de la mochila te vale para muchas cosas. Tiene que ver con temas de consumo, pero también tiene que ver con hábitos. Pero hay una cosa en lo que has dicho que ojo. Dónde voy yo haciendo una cosa, si hay otros que lo hacen peor... Eso es una gran trampa y no debemos incurrir.

Simplemente, admite que puedes vivir con lo que es razonable. Además, tienes que admitir ciertos grados de contradicción, pero que esa preocupación no te bloquee. Ese razonamiento que decías es muy común y Vox lo emplea para decir que España no tiene que hacer nada contra el cambio climático mientras China no haga algo, ya que contamina más. Técnicamente podría ser correcto, pero tiene mucho veneno, porque cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Cada persona y cada país tiene que hacer lo que es lógico, natural y esperable.

Apelar a hacerlo por cuestiones éticas o morales ha sido el gran error tradicional en el ecologismo. Eso eso no va a ningún lado o puede funcionar con un 30% de la población, pero hay formas más inclusivas que pueden movernos a todos a hacerlo.

¿Y a qué valores hay que apelar?

A la felicidad y a la satisfacción de hacer lo que tienes que hacer. Cuando lo haces te sientes bien y ese sentirse bien tiene que ver con formas de felicidad que se llaman eudaimónicas y que le dan sentido a la vida. Es lo que lo que te da una estabilidad emocional a largo plazo. Hemos confundido placer por felicidad y eso lo han acaparado los economistas. Cuando tú te das cuenta de que la felicidad hedónica es un concepto económico... La felicidad hedónica funciona con pulsos breves e intensos y cortos de placer. Y como son cortos quieres más y más; entonces te conviertes en parte activa de la economía.

Es la economía la que dicta tú felicidad, por eso tenemos mucha gente infeliz y constantemente insatisfecha, y es una parte del sistema que hay que cambiar. Hay que cambiarlo porque la gente así no es feliz, porque está persiguiendo una felicidad que no alcanza, cuando ya tiene acceso a una felicidad que tiene ver con esos valores.

Si además te encantan los pajaritos y entonces su conservación te mola, pues es fenomenal, son causas que se suman.

De Yolanda Díaz presentando su proyecto político con voces de Extinction Rebellion hasta el gobierno de Castilla y León culpando al "ecologismo radical" de los incendios. ¿Cómo analiza el panorama?

Lo que claramente está ocurriendo es que el medio ambiente cada vez gana más importancia. El medio ambiente se transfirió a las autonomías cuando el medio ambiente no valía nada ni se sabía que era.

Ahora el medio ambiente tiene mucha importancia porque este mensaje, que yo digo muy extremo, no lo comparte como tal mucha gente salvo los que estamos en el ajo, este mensaje de que no estamos en una crisis sanitaria o una crisis económica, es una crisis medioambiental. Lo otro son manifestaciones de esa crisis. Es un mensaje bastante radical, que además lo intento hacer lo más radical posible para que algo quede porque si no se neutraliza. Ahora ese mensaje, sin llegar a esos extremos, lo está cogiendo más gente del ámbito político, porque el el medio ambiente preocupa.

Tradicionalmente, en España el medio ambiente es parte de la mochila del de izquierdas. También hay una lógica conceptual y es que el interés por lo público es algo característico de la izquierda. Es una paradoja que los llamados "conservadores" no conserven la naturaleza. Un poco como Izquierda Unida, que no está unida. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Generalmente, los conservadores son lo menos conservacionistas.

Hay algunos trabajos en el que hemos participado en algún grupo de trabajo intentando que el medio ambiente sea una cuestión transversal viendo qué cosas podrían hacerlo transversal, cuáles podrían ser las palabras clave, las ideas que fueran comunes a la izquierda y a la derecha para intentar encontrar precisamente vías en común que independientemente de tu adscripción política la secundes, porque hay que ponerse de acuerdo, aunque sea una ley de mínimos.

Al participar en actos y movilizaciones como la que se organizó frente al Congreso de los Diputados, ¿le preocupa que la lucha por la crisis climática se polarice políticamente?

Me preocupa, no tanto por mí sino por el efecto que tiene, porque pueden intentar hacer ver que todos los científicos somos de izquierdas. Han intentado eso con la intelectualidad. El mundo de la cultura tiene un fuerte peso en la izquierda, aunque hay también gente de la cultura que es de derechas.

De momento somos pocos los científicos que nos significamos en temas ambientales. Hay muchos científicos asesorando pero desde sus laboratorios. Necesitamos más científicos para que esa diversidad de personas y de circunstancias y de ideologías nos haga un poco más resistentes a estos ataques tontos que te acaben poniendo a un lado de la trinchera.

Ola de calor, incendios desbocados, sequía... ¿Son estos momentos en los que hay que hacer más presión sobre la concienciación contra el cambio climático?

Con el cambio climático hay que aprovechar cada oportunidad para volver a hablar de ello. Da igual si es una película, si es una obra de teatro, si es un actor o actriz que se pronuncia... El cambio climático no es algo tan tangible como una enfermedad infecciosa como la covid o una invasión militar, entonces la gente no lo percibe igual y tiende a olvidarse.

Tenemos que generar la sensación sin que agobie sin que bloquee, pero el cambio climático amenazada nuestra economía y nuestra salud.

¿Ve cercana una desobeciencia civil multitudinaria que demande medidas contra el cambio climático?

No lo veo. Me gustaría porque creo que hace falta. No una desobediencia violenta, no tanto como los chalecos amarillos que pueden ser más regionales. Me encantaría que eso ocurra, pero lo veo lejano porque la gente se mueve por móviles más tangibles y más próximos a su día a día.

Quizá nuestro éxito podría ser aproximar a la vida de la gente la realidad climática. El sistema económico que está detrás del cambio climático, este uso intensivo de los combustible fósiles y el constante crecimiento y sobreexplotación... Todo esto es un sistema económico que genera mucha tristeza, pobreza, sufrimiento e injusticia. Si establecemos esas conexiones entre lo uno y lo otro y vemos cómo mitigar el cambio climático requiere el cambio socioeconómico... Por ahí le veo más salida que solamente hablar del cambio climático como una bandera. A la mayoría de la población pagar las facturas y las cosas del día a día es lo que le va a mover.