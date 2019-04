El Ayuntamiento de València decidió este jueves prohibir la Fiesta de las Paellas Universitarias 2019, que preveía una afluencia de al menos 25.000 personas. El consistorio alega que la empresa no cuenta con los requisitos establecidos para el evento, que estaba previsto que se celebrara en el Multiespai de la pedanía de La Punta de València este viernes a partir de las 10 horas.

Fuentes municipales han señalado que la empresa organizadora, a pesar de haber vendido ya las entradas, "no tenía previsto un lugar habilitado". Según las fuentes, primero intentó hacer la fiesta en el cercano municipio de Moncada (como en 2018) pero al no poder hacerlo allí se dirigió al Ayuntamiento de València "a pocos días del evento" y "ya no era posible". "El Ayuntamiento se puso a trabajar en el expediente, que finalmente no ha contado con los requisitos establecidos para poder realizar el evento en La Punta, tal y como han valorado los técnicos y la secretaría del Ayuntamiento", han añadido.

Por su parte, la organización del festival ha asegurado que no ha recibido "una negativa oficial" del ayuntamiento por lo que "el único escenario que contempla" (este jueves por la tarde) es que la fiesta se celebre. La organización ha hecho público un comunicado en el que critica "la inacción" del Ayuntamiento y afirma que "cumple con todos los requisitos legales para la celebración del evento". El festival considera que "celebrar el evento para el que están convocadas 25.000 personas es el mejor escenario posible para garantizar la seguridad".

"Toda la documentación está presentada desde hace un mes en el Ayuntamiento. Hemos mostrado disposición a cumplir con todas las exigencias municipales que se nos solicite, y no es de recibo enterarse por la prensa de la posible no autorización justo el día antes, con todo el evento montado", agregan desde la organización, que critica la "incertidumbre enorme" generada por el ayuntamiento "a los 25.000 jóvenes universitarios, a los artistas, a las marcas y a los organizadores del evento".

Desde el consistorio han respondido que es "responsabilidad" de la empresa vender entradas para un evento "teniendo la certeza de que podrá celebrarlo". Asimismo, el ayuntamiento recuerda que la empresa de este evento privado la que "tendrá que dar respuesta a las personas que compraron su entrada".

Este martes, la Asociación de vecinos L'Unió de La Punta presentó ante el juzgado de guardia una denuncia contra los organizadores del Festival de Paellas Universitarias 2019 y pedía su "paralización urgente" por las molestias que, según la asociación, iba a causar. En su denuncia, el presidente de la Asociación, Vicente Romeu, señalaba que en la edición celebrada el 15 de abril de 2016 "sufrieron daños materiales en las cosechas, en los campos, daños en vehículos, daños en casas de la huerta, jardinería, orines y heces en vías públicas y en propiedades privadas".

Romeu auguraba que a la Punta iba a "venir una marabunta, una manada desbocada de búfalos, y aunque habrá quien se porte bien, tendrán que beber y escuchar música y, como en Fallas, la gente orina, defeca y practica el sexo en la calle". Ante estas denuncias, los organizadores señalaron en un comunicado que los jóvenes valencianos "no son animales" y lamentaron la "escalada de criminalización de los estudiantes" que se desprende de las declaraciones del presidente vecinal.