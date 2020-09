Aplastar hasta la muerte a un pez luna no es delito, según la Fiscalía



La Fiscalía de Almería argumenta que el pez luna no es "un animal doméstico o amansado" y que los hechos no se produjeron en un espectáculo público no autorizado, por lo que la conducta del denunciado es "reprochable desde muchos ámbitos", pero "no penalmente".