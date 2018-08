Francis Franco: "todos los hermanos estamos de acuerdo en no facilitar" el proceso

Francisco Franco Martínez Bordiú, el nieto varón mayor del dictador, ha concedido una entrevista en Antena 3 TV, al programa Espejo Público, donde se he explayado en sus críticas a la inminente exhumación de los restos de su abuelo del Valle de los Caídos y ha acusado al Gobierno de mentir sobre los contactos habidos entre ellos. Ha afirmado que una persona, no del Gobierno ni del Psoe, si no "indirectamente" relacionada con Sánchez, se puso en contacto con su hermana Carmen, un mes y medio después de que el Gobierno anunciara públicamente que ya habían estado en contacto. Según sus declaraciones, el Gobierno les ofreció una reunión "pero decidimos que no" y ha añadido que "todos los hermanos estamos de acuerdo en no facilitar" el proceso. Eso sí, ha informado de que no tiene pensado llevar él mismo el tema ante la justicia porque "no es una de mis prioridades lo que pase con los restos de mi abuelo". También ha asegurado que la familia se hará cargo de los restos, pero que aún no han decidido qué harán con ellos.

"Claro que nos haremos cargo de los restos"



"Claro que nos haremos cargo de los restos", ha zanjado tajante, ante la pregunta al respecto, aunque haya reconocido que el destino del cuerpo embalsamado del dictador no lo tienen decidido. "Hemos barajado varias posibilidades." "Cuando nos encontremos con el problema veremos" ha dicho, tras reconocer que la familia teme una profanación si lo entierran en el cementerio de Mingorrubio, junto al monte de El Pardo, donde está enterrada la esposa de Franco, Carmen Polo.

"No hay franquismo porque mi abuelo decidió que no hubiera"

El nieto del dictador considera que "no hay franquismo porque mi abuelo decidió que no hubiera" y sobre la fortuna familiar, que hablar de ella "es un disparate" "porque está perfectamente cuantificada". Sobre el Pazo de Meirás, en concreto, está convencido de que "no hubo ninguna expropiación", ni hay papeles que puedan probarlo y advierte de que pelearán con las instituciones gallegas, que lo están reclamando, por conservarlo.

Francis Franco, como conclusión, ha calificado la decisión de Pedro Sánchez, de "oportunista, cobarde y revanchista" y la ha resumido como "demagogia pura". "Si alguien me explica la necesidad de hacerlo, lo bueno que haría o por qué facilitaría la concordia, yo sería el primero en estar de acuerdo", ha asegurado. A ver si alguien se lo explica.

