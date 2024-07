Qué hacer en Fuerteventura en 4 o 5 días: ¡descubre los mejores planes!

Fuerteventura es un destino ideal para quienes buscan una escapada llena de sol, mar y actividades emocionantes. Con sus extensas playas de arena blanca, aguas cristalinas y un clima envidiable, siempre hay algo que hacer en Fuerteventura. Tanto si viajas con adolescentes, en pareja o con niños, esta isla tiene algo para todos. En este artículo, exploraremos qué hacer en Fuerteventura en 4 o 5 días, desde relajarse en sus playas hasta descubrir su vibrante cultura. También te daremos consejos sobre las actividades más adecuadas para cada tipo de viajero. ¡Prepárate para una aventura inolvidable en esta maravillosa isla canaria!



Buscar vuelos a Fuerteventura es sencillo y rápido con Booking. Puedes comparar vuelos de distintas aerolíneas y reservar billetes de avión baratos fácilmente. Hay más de 10 aerolíneas que vuelan de España a Fuerteventura, con la ruta más popular siendo desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas hasta el Aeropuerto de Fuerteventura en Caleta de Fuste. Algunas de las aerolíneas que operan esta ruta incluyen Ryanair, Binter Canarias, Vueling, Iberia, Air Europa, Volotea, Easyjet, Eurowings y Wizz Air UK. Utilizando Booking, puedes encontrar las mejores ofertas y planificar tu viaje a Fuerteventura de manera eficiente. Ya sea que viajes en agosto o cualquier otra época del año, Booking te ayuda a organizar tu vuelo y disfrutar de todo lo que hacer en Fuerteventura.



Encuentra tu alojamiento ideal en Fuerteventura, ¿ya lo tienes?

Fuerteventura es un destino ideal para disfrutar de unas vacaciones perfectas gracias a su agradable clima durante todo el año, hermosos paisajes y una amplia oferta de ocio. Las zonas más recomendadas para hospedarse en la isla incluyen Corralejo, Jandía y Caleta de Fuste, cada una con su encanto particular. Corralejo, al norte, es conocido por sus impresionantes dunas y playas de arena blanca. Jandía, en el sur, ofrece una extensa playa y un entorno tranquilo, perfecto para relajarse. Caleta de Fuste, cerca del aeropuerto, es ideal para familias y amantes de los deportes acuáticos.



Recomendaciones de Hoteles en Fuerteventura

Estas son algunas de las mejores opciones de alojamiento en Fuerteventura, seleccionadas cuidadosamente basándonos en recomendaciones, relación calidad-precio y ubicaciones privilegiadas:



Occidental Jandía Playa (Desde 104 €/noche): Ubicado frente a la playa de Jandía, este hotel ofrece 568 habitaciones con vistas espectaculares y todas las comodidades necesarias para unas vacaciones inolvidables.



Occidental Jandía Mar (Desde 107 €/noche): Situado en una de las playas más bellas y extensas de Fuerteventura, el Occidental Jandía Mar cuenta con 487 habitaciones equipadas para garantizar unas vacaciones perfectas.



Barceló Corralejo Sands (Desde 152 €/noche): Moderno hotel en el centro de Corralejo, a 30 metros de la playa y cerca de la zona comercial y de ocio. Ideal para disfrutar del Parque Natural de las Dunas de Corralejo.



Iberostar Selection Fuerteventura Palace (desde 200 €/noche): Disfruta la tranquilidad de la extensa playa de Jandía en el Iberostar Selection Fuerteventura Palace. Disfruta de la calma de la isla con opciones como mar o piscina climatizada, sauna o masaje, y cocina local o japonesa. Reserva una habitación Star Prestige para acceso exclusivo a áreas privadas y renueva tu cuerpo y mente en este paraíso natural.



Iberostar Playa Gaviotas Park (desde 207 €/noche): Situado en la península de Jandía, este hotel es perfecto para familias. A orillas del océano, ofrece actividades para niños como Aquafun y Star Camp, además de tres piscinas, una de ellas climatizada. Los adultos pueden relajarse en el SPA Sensations mientras disfrutan del servicio Todo Incluido.



Fuente: Barceló Fuerteventura Royal Level.

Asegura tu transporte en Fuerteventura, ¿tienes coche de alquiler?

Una vez que ya tengas tu vuelo y alojamiento en Fuerteventura, lo siguiente a planificar es el transporte por la isla. Alquilar un coche en Fuerteventura te permitirá explorar sus playas paradisíacas, pueblos encantadores y paisajes volcánicos a tu ritmo. Europcar es una excelente opción para alquiler de coches en Fuerteventura, ofreciendo una amplia gama de vehículos nuevos y bien mantenidos. Con Europcar, puedes disfrutar de ofertas disponibles todo el año y un servicio sin complicaciones. Sus oficinas en Fuerteventura Aeropuerto te permiten recoger tu coche justo al llegar, lo que facilita tu desplazamiento por la isla. Además, Europcar ofrece flexibilidad en las reservas y un servicio al cliente excepcional, asegurando que tu experiencia de alquiler sea cómoda y satisfactoria.



Actividades y planes en Fuerteventura

Excursión de un día en catamarán a la isla de Lobos desde Corralejo



Relájate y disfruta de una excursión de un día en catamarán solo para adultos desde Corralejo a la encantadora isla de Lobos. Este plan es ideal para parejas y adultos que buscan una escapada tranquila y llena de aventura. La excursión, que cuesta desde 75€ por persona en GetYourGuide, ofrece la oportunidad de practicar snorkel, kayak y paddleboard en las cristalinas aguas de la playa de La Concha.



La travesía comienza con la recogida en hoteles selectos de Corralejo, llevando a los participantes al espacioso catamarán. Durante la navegación, los visitantes pueden saborear bebidas refrescantes, como cerveza, vino y cava, mientras disfrutan de las vistas panorámicas del volcán sumergido de La Caldera y las aguas turquesas de La Concha.



Una vez en Lobos, los aventureros tienen tiempo para disfrutar de actividades acuáticas como snorkel, kayak y paddleboard. Además, se sirve una deliciosa comida que incluye paella de marisco fresco y brochetas de fruta, completando la experiencia gastronómica en este entorno paradisíaco.



Este recorrido también incluye la oportunidad de capturar fotos submarinas con una cámara acuática moderna, ofreciendo recuerdos inolvidables del viaje. La excursión finaliza con un paseo por el faro de Antoñito y el pintoresco pueblo pesquero de Puertito, antes de regresar al punto de recogida.



Esta excursión de un día en catamarán desde Corralejo a la isla de Lobos es una de las mejores actividades que hacer en Fuerteventura, especialmente en pareja o con amigos.



Descubre el mundo submarino en Corralejo: Submarinismo en Fuerteventura

Descubre el submarinismo en Fuerteventura, una experiencia fascinante y accesible desde Corralejo, desde 85€ por persona en GetYourGuide. Este plan es ideal para aquellos que desean explorar el mundo submarino y observar de cerca la diversa fauna marina de la isla. Con recogida en tu hotel, te llevaremos al centro de buceo en Costa Calma, donde recibirás todo el equipo necesario y una breve introducción al buceo.



Esta actividad es perfecta tanto para principiantes como para buceadores experimentados, ya que un instructor cualificado te acompañará en todo momento, asegurando una experiencia segura y agradable. Durante aproximadamente 40-45 minutos en el agua, podrás nadar junto a varios tipos de peces y capturar la belleza del océano. Además, puedes optar por obtener fotos y videos de tu inmersión para compartir tu aventura con amigos y familiares en las redes sociales, por un coste adicional.



Esta actividad de submarinismo no solo es una de las mejores cosas que hacer en Fuerteventura, sino que también es ideal para quienes buscan actividades emocionantes y únicas en la isla. Con instructores que hablan alemán, francés, español e inglés, la barrera del idioma no será un problema. Después de la inmersión, regresamos al centro de buceo para descargar y limpiar el equipo, y te llevamos de vuelta a tu hotel si es necesario.



El submarinismo en Corralejo es una experiencia que no te puedes perder, perfecta para todos los que buscan descubrir la magia oculta bajo las aguas de Fuerteventura.



Avistamiento de delfines y esnórquel en Fuerteventura

Desde 82€ por persona en GetYourGuide, embarca en una emocionante aventura en las impresionantes aguas azules que rodean Fuerteventura. Este plan es ideal para los amantes de la naturaleza y las actividades acuáticas, ya que combina el avistamiento de delfines y otros mamíferos marinos con la oportunidad de nadar y hacer esnórquel en un entorno paradisíaco.



La excursión comienza con una visita al puerto, donde podrás observar hermosas mantarrayas nadando por el fondo del mar. Luego, sube a bordo de un catamarán y recibe una breve sesión informativa sobre el itinerario del día. Una vez en mar abierto, el capitán izará las velas y apagará el motor, permitiéndote disfrutar de una navegación tranquila mientras escuchas las comunicaciones por radio de los pescadores locales sobre avistamientos de fauna marina.



A medida que el crucero avanza, mantén los ojos abiertos para ver delfines, ballenas y otros mamíferos marinos en su hábitat natural. El capitán navegará hacia ellos para ofrecerte la oportunidad de admirar a estas elegantes criaturas de cerca y capturar fotos increíbles.



Después de aproximadamente dos horas de navegación, el capitán echará el ancla para que puedas nadar y hacer esnórquel en las brillantes aguas azules de Fuerteventura. El equipo de esnórquel está incluido, así que podrás sumergirte y maravillarte ante la vida marina que te rodea.



Para finalizar la experiencia, relájate a bordo con una selección de tapas elaboradas con recetas locales y disfruta de una bebida mientras navegas de vuelta a la costa. Este tour no solo es una de las mejores actividades que hacer en Fuerteventura, sino que también es ideal para quienes buscan una experiencia inolvidable rodeados de la belleza natural de la isla.



Tour panorámico por Fuerteventura: Descubre la isla en un día

Desde 65€ por persona en GetYourGuide, disfruta de un tour panorámico de un día completo por Fuerteventura y descubre su belleza natural y cultural. Este plan es ideal para aquellos que quieren explorar los diversos paisajes de la isla y conocer su rica historia y tradiciones.



La excursión comienza con la recogida en tu hotel en Corralejo, Lajares, Villaverde o Cotillo. Desde Corralejo, el recorrido te llevará al impresionante Parque Natural de las Dunas de Corralejo, donde podrás admirar las dunas de arena que se extienden hasta el océano. Después, disfrutarás de un pintoresco trayecto por la costa oriental, pasando por Puerto del Rosario y encantadores pueblos, así como por antiguos volcanes y paisajes desérticos.



A continuación, pasea por las orillas blancas de la playa de Sotavento, en el sureste de la isla, y captura las mejores fotos en la carretera que atraviesa las montañas centrales hasta llegar a Pájara, una bonita localidad rural. La comida se realizará en el encantador pueblo pesquero de Ajuy, donde podrás degustar marisco local y explorar la playa de arena negra y sus fascinantes cuevas.



El tour incluye una visita al Parque Natural de Betancuria, la parte más antigua de la isla, donde podrás admirar las vistas sobre el cañón de la Peñita. Pasea por las calles sinuosas de Betancuria, el primer asentamiento castellano en las Islas Canarias y antigua capital de Fuerteventura. Además, podrás observar aves autóctonas como halcones, águilas y gavilanes.



Finalmente, el recorrido culmina con vistas espectaculares de la montaña Tindaya, también conocida como la "Montaña Sagrada". Este tour panorámico por Fuerteventura es una de las mejores actividades que hacer en la isla, ofreciendo una experiencia completa y enriquecedora.



Emoción y aventura: Safari en buggy por Corralejo

Desde 95€ en GetYourGuide, disfruta de una emocionante experiencia de safari en buggy en Corralejo. Este plan es perfecto para los aventureros y amantes de la adrenalina que desean explorar los impresionantes paisajes de Fuerteventura. Conduce a través de dunas de arena, caminos polvorientos y antiguos cráteres de volcanes en un recorrido lleno de emoción y vistas panorámicas.



El tour comienza con la recogida en tu hotel en la zona de Corralejo. A bordo de tu buggy, te adentrarás en el desierto, enfrentándote a amplios espacios abiertos y valles silenciosos. Durante el recorrido, harás una parada de aproximadamente 20 minutos en el bar Don Pepe para relajarte y degustar auténticas tapas locales.



Siguiendo los caminos de tierra, te acercarás a los antiguos cráteres de los volcanes, donde podrás admirar vistas panorámicas impresionantes de las islas de Lobos y Lanzarote. Este safari en buggy no solo te ofrece la oportunidad de contemplar toda la belleza de Fuerteventura, sino que también proporciona una experiencia de conducción inolvidable.



El tour incluye todas las tasas y gastos de gestión, combustible, seguros de conducción, pasajeros y a terceras partes, así como el uso de casco y un conductor/guía experimentado. Con recogida y regreso al hotel (solo desde Corralejo), este safari en buggy es una de las mejores actividades que hacer en Fuerteventura.



Aprende a surfear en Corralejo: Clase de Surf en Fuerteventura



Desde 45€ por persona en GetYourGuide, disfruta de una emocionante clase de surf en Corralejo, Fuerteventura. Esta actividad es ideal para aquellos que desean iniciarse en el surf o mejorar sus habilidades en un entorno impresionante. Las playas de Corralejo ofrecen las condiciones perfectas para aprender a surfear, con olas adecuadas tanto para principiantes como para surfistas intermedios.



La clase de surf incluye una combinación de teoría en la playa y práctica en el agua, asegurando que adquieras las técnicas básicas necesarias para disfrutar del surf. Aprenderás cómo se forman las olas, las corrientes, los diferentes tipos de olas, medidas de seguridad y cómo ponerte de pie sobre la tabla. Con una duración aproximada de cuatro horas, cada clase es impartida por un instructor cualificado que te recogerá en tu hotel en Corralejo y te llevará al mejor lugar para surfear.



Este plan es perfecto para adolescentes y adultos que buscan una actividad divertida y desafiante en Fuerteventura. La clase no es apta para menores de 14 años, lo que garantiza un ambiente seguro y adecuado para el aprendizaje de los participantes. Además, la recogida y vuelta al hotel están incluidas, facilitando tu experiencia desde el principio hasta el final.



Si te preguntas qué hacer en Fuerteventura, una clase de surf en Corralejo es una opción fantástica. No solo te permitirá disfrutar del deporte acuático por excelencia de la isla, sino que también te brindará la oportunidad de conectar con la naturaleza y experimentar la emoción de dominar las olas.



Importante: Todos los precios y promociones mencionados en este artículo han sido verificados y actualizados hasta el 26 de junio de 2024. No obstante, los precios pueden variar, por lo que te recomendamos revisar la información más actual antes de realizar cualquier reserva o compra.