Futuro Vegetal vuelve a actuar y rocía con pintura un avión privado en Ibiza

"Vuestro lujo = nuestra crisis climática". Así oraba la pancarta sujeta por uno de los tres activistas de Futuro Vegetal que han rociado esta madrugada con pintura un jet privado en el aeropuerto de Ibiza, sin causar incidencias en la operativa del aeródromo ibicenco. Tras usar el avión como lienzo y como ya es tradición para la asociación, se han pegado a sus costados.

El objetivo de la movilización, según la propia organización, es la protesta pacífica contra la inacción de las instituciones ante el problema climático, así como la reclamación de cambios en el sistema agroalimentario. "Ningún partido político lleva un paquete de medidas contundentes para paliar la crisis climática ni parece ser capaz de implementar los cambios que necesitamos", han denunciado los ecologistas.

"Estoy aquí porque me aterra no tener un futuro", ha señalado una de las militantes a través de un vídeo publicado en Twitter. Marina, como se ha identificado, ha recordado que el 1% más rico de la población mundial contamina más que la mitad de las personas que conforman el 50% más pobre de la humanidad. "La industria del lujo consume y contamina los recursos comunes y toda la vida que habita el planeta", ha denunciado.

La respuesta por parte de las autoridades no se ha hecho de esperar. La Guardia Civil ha detenido a tres activistas de Futuro Vegetal a petición de la Brigada de Información. Actualmente ya han sido liberadas.

La reivindicación ha tenido lugar en el marco de la campaña Jets and yachts, the party's over, convocada por la plataforma local Eivissa Es Rebel.la. Se trata de exigir la prohibición de jets privados y la eliminación de las "emisiones de lujo". "Todo apunta a que el límite de calentamiento global fijado en el Acuerdo de París se rebasará esta década", afirman. Consideran, por ende, que se debería actuar en consecuencia.