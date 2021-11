Excompañeros del alcalde de Ourense le acusan de apropiarse de 260.000 euros de subvenciones públicas a su partido

Los antiguos compañeros de partido del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, acusan al regidor de apropiarse el año pasado de más de 259.000 euros de las subvenciones del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial que corresponden a su partido, Democracia Ourensana, por los cargos de representación que ostenta en ambas instituciones.

La acusación se suma a la investigación abierta por la Fiscalía de Ourense, que se ha querellado contra Jácome por un delito continuado de malversación de caudales públicos entre los años 2015 y 2019, cuando el alcalde aún estaba en la oposición. El fiscal acusa al regidor de haber desviado otros 100.000 euros de las cuentas del partido durante esos años para fines particulares.

La nueva denuncia de los ex ediles de Jácome figura en una moción presentada al pleno de la Coporación municipal en la que reclaman al alcalde que renuncie al salario de más de 68.000 euros anuales que le abona el Ayuntamiento en concepto de dedicación exclusiva a su función como regidor. Aseguran que tal exclusiva no existe teniendo en cuenta los ingresos que obtiene por su "actividad privada", que le situaría en un supuesto de vulneración tanto de la ley de incompatibilidades del personal de las administraciones públicas como del reglamento orgánico del Concello de Ourense.

En su declaración de intereses sobre actividades privadas registrada en julio de este año ante el Ayuntamiento, y que fue retirada de la web municipal, Jácome afirma no incurrir en ningún supuesto de incompatibilidad, y en el apartado sobre actividades mercantiles sólo declara, literalmente, "administración patrimonio y trabajos creativos".

Imágenes de los extractos de la cuenta del grupo municipal de Democracia Ourensana. — CEDIDA

Lo cierto es que Jácome es titular de una licencia de televisión local que emite en Ourense bajo la marca Auria Televisión, que hasta el año 2015, según fuentes locales, estaba vinculada a Jolper Música SL, la empresa que administraba la tienda de música propiedad de la familia del alcalde.

Cuando Democracia Ourensana entró ese año en el Ayuntamiento y la Diputación y empezó a recibir las subvenciones que la ley concede a los partidos que obtienen representación institucional, Jácome la dio de baja en el Impuesto de Actividades Económicas a nombre de Jolper y la dio de alta a su nombre "como empresario individual".

Los ex ediles de Jácome, que abandonaron la formación el año pasado y acaban de integrarse en otro partido, Coalición de Centro Democrático (CCD), heredera del Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez, afirman que el alcalde utiliza Auria Televisión, "un canal casero con mínimos costes", como "mera herramienta instrumental para justificar la facturación de servicios al partido y hacerse, a través de ella, con todos los fondos que este obtiene por los distintos cauces legales, un simple y burdo entramado de blanqueo de capitales".

Así lo asegura José Manuel Palacios, ex asesor del regidor y hoy portavoz de CCD en Ourense, y así figura en el informe que los ex concejales de Democracia Ourensana enviaron el año pasado al secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, hombre de confianza de Alberto Nüñez Feijóo, para explicar por qué rompieron el acuerdo de Gobierno que mantenían con los populares. En ese informe les advertían sobre las maniobras supuestamente ilegales del alcalde para hacerse con los fondos de DO.

Según afirma la moción presentada ahora por los ex compañeros de Jácome, el alcalde habría obtenido el año pasado rendimientos de cerca de 330.000 euros: más de 68.000 por su salario y más de 259.000 euros por facturas de supuestos trabajos de Auria Televisón prestados a los grupos de Democracia Ourensana en la Diputación y en el Ayuntamiento. De esa última cantidad, Jácome habría facturado más de 154.000 euros como anticipo de trabajos supuestamente contratados con su propia televisión, para hacerse con los remanentes de ejercicios anteriores.

Extracto de la declaración de intereses de Jácome en el Ayuntamiento.

"Gonzalo Pérez Jácome es la única persona que factura servicios partido (...) El cerne de esta facturación, según él mismo nos manifiesta, es la compra por parte del partido de franjas horarias en su canal de televisión, de tal manera que él solo se autofactura y ordena el pago con cargo a los fondos ingresados en la cuentas del partido", asegura el informe enviado al PP.

En él también se advierte de las irregularidades contables y fiscales en las que incurriría el alcalde: "Con el objetivo de ahorrase impuestos, tanto el IVA como el impacto fiscal en su IRPF, no factura más que un 50% aproximadamente de todo el saldo que transfiere, habiendo una importante desviación por traspasos de fondos entre las cuentas del partido y las suyas propias no justificadas, que se van acumulando año a año".

La documentación sobre los movimientos bancarios en la cuenta del grupo municipal de Democracia Ourensa abierta en la entidad Abanca, a la que ha tenido acceso Público, confirma el modus operandi que denuncian los antiguos compañeros de Jácome.

Entre noviembre del 2016 y mayo del 2017, el hoy alcalde extrajo más de 110.000 euros de la cuenta del grupo municipal de DO, de la que él era el único titular autorizado, mediante tres cheques bancarios; uno de 30.987 euros el 11 de noviembre del 2016, otro de 40.000 euros el 30 de ese mes, y otro de otros 40.000 euros el 16 de mayo del 2017.

Ese mismo año cargó 20.000 euros al grupo mediante dos trasnferencias, una de 5.000 euros el 30 de junio bajo el concepto "Pago a cuenta facturas" y otra de 15.000 euros el 30 de julio, una semana después, bajo el concepto "Pago facturas". Curiosamente, apenas unos días antes, el alcalde había ordenado la transferencia a la cuenta de Abanca de los 20.000 euros que suman los pagos anteriores desde otra cuenta del partido en el Banco Pastor, que acababa de ser adquirido por el Banco Santander.

Según los extractos bancarios, se repiten operaciones similares en el año 2018, con transferencias que suman cerca de 32.000 euros. La más relevante se realiza el 2 de julio, por valor de 30.000 euros como "Pago facturas de comunicación".

Público ha intentando sin éxito obtener la versión del alcalde sobre los hechos. Jácome, que se define como "un emprendedor local que ha sido empresario" y en cuyo programa prometía "corrupción cero" y "transparencia máxima", se ha limitado a contestar por Whatsapp con una frase de descrédito hacia el periódico: "Normalmente sólo contestamos a medios con lectores", dijo -Público cuenta con más de 15 millones de lectores al mes según la última oleada de la OJD-. A la prensa local sí le ha asegurado que se siente tranquilo ante el aluvión de denuncias: "Hay gente que me da por muerto, pero ya me han matado diez veces y sigo vivo", ha dicho.

El alcalde gobierna con sólo dos ediles de su partido -Armando Ojea Bouzo y Telmo Manuel Ucha Álvarez- y el sostén del Partido Popular, que le ha apoyado hasta en dos ocasiones para que pudiera acceder y mantenerse en la Alcaldía gobernando con el.

Las elecciones locales del 2019 las ganó en Ourense el PSOE (9 concejales), pero el pacto entre Democracia Ourensana (siete ediles) y el PP (otros siete) convirtió a Jácome en alcalde. A cambio, y con la mediación del propio Feijóo, DO permitió que la Diputación siguiera en manos de José Manuel Baltar, presidente provincial del PP, de quien Jácome había sido azote en la legislatura precedente y a quien había acusado de corrupción en numerosas ocasiones desde su canal de televisón.

El año pasado, poco depués de las elecciones autonómicas, el PP le retiró su apoyo tras las denuncias de los ediles de DO que le acusaron de implantar mordidas en los salarios de los concejales y del personal eventual contratado por la Diputación y el Ayuntamiento. Jácome se quedó en minoría, pero el PP volvió a pactar con él el pasado verano para entrar otra vez en el Gobierno local cuando vio peligrar de nuevo la presdencia de la Diputación.

Entre las razones que alegó el Partido Popular para justificar su cambio de postura figura la desestimación de la denuncia contra el alcalde por aquellas mordidas en los sueldos de sus colaboradores por parte de la juez de Instrucción. En diciembre pasado, la Audiencia Provincial de Ourense decretó el sobreseimiento definitivo del caso porque, aunque dio por constatado que las mordidas existían, nadie pudo probar que se hicieran forzosamente o a cambio del puesto de trabajo y el salario de las que provenían.

Hace dos meses, la Fiscalía se querelló contra Jácome acusándole de apropiarse de 100.000 euros de las subvenciones a su partido entre el 2015 y el 2019. De probarse, según la Fiscalía, se trataría de un "delito de malversación de caudales públicos (asignaciones públicas destinadas al grupo Democracia Ourensana), cifrado en dos concretas disposiciones de dinero, correspondiente de dos cheques de los que no se conocería su fin último, y de la asignación de unas específicas cantidades provenientes de subvenciones públicas a la cadena Auria TV".

Los ediles que le acompañaron hasta el año pasado y que lo acusan ahora de embolsarse otros 259.000 euros aseguran que su intención, tras integrarse en Coalición de Centro Democrático, es presionar al Partido Popular para que retire su apoyo a Jácome. "Ourense se merece a un alcalde que no utilice su cargo para enriquecerse", concluye José Manuel Palacios.