La Gaming Week comienza este 21 de octubre, ¡Ofertas y códigos de descuentos imperdibles

En España nos gusta jugar a videojuegos, y cada vez más. Con más de 18,2 millones de jugadores, según el informe anual de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) de 2022, España se consolida como un verdadero líder del mundo gaming. Este universo en constante expansión no solo es un refugio para los ávidos jugadores, sino también un sector en crecimiento que avanza a pasos agigantados. En vísperas de la temporada navideña, la Gaming Week de Samsung.com es una oportunidad dorada para equiparse con tecnología punta a precios competitivos. Te contamos cómo y en qué puedes ahorrar dentro de las ofertas que han lanzado, que podrás combinar con nuestros códigos promocionales de Samsung del 5%.



Aprovecha las increíbles ventajas de la promoción: financiación de hasta 36 meses, descuentos de hasta 1.000€ con Samsung Entrega y Estrena, o 50€ de descuento en TVs al pagar con Bizum. Con Samsung Entrega y Estrena, puedes entregar tu antiguo smartphone, televisor, tablet u otro dispositivo y recibir un descuento significativo al adquirir un nuevo producto Samsung. ¡Es el momento perfecto para renovar tu equipo gaming y disfrutar de los mejores precios!



Recuerda: la promoción Gaming Week estará disponible solo del 21 de octubre a las 9:00 am hasta el 28 de octubre a las 9:00 am. ¡No dejes pasar esta oportunidad

Combos de móviles de alto rendimiento para jugar en el móvil + TV de regalo (hasta el 23 de octubre)

Galaxy S24 Ultra (1TB) + TV de regalo (hasta el 23 de octubre)



El Galaxy S24 Ultra, que puedes adquirir ahora por 1.549 € frente a los 1.819 € originales, incluye una TV de regalo y un descuento adicional de 50 € al pagar con Bizum. Este smartphone ofrece una capacidad de almacenamiento masiva y un rendimiento de alta gama, ideal para aquellos gamers que exigen lo mejor en movilidad. Con una pantalla AMOLED de alta resolución, un potente procesador y una excelente duración de batería, este dispositivo está perfectamente equipado para soportar largas sesiones de juego sin interrupciones.



Es una opción notable para los gamers de PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile y Genshin Impact que buscan ejecutar juegos de última generación mientras manejan tareas múltiples sin dificultad. Su robusta combinación de hardware y diseño lo convierte en un aliado perfecto para quienes valoran la potencia y la versatilidad.

Detalles de la promoción:

Precio original: 1.819 €

Precio en Samsung.com: 1.599 €

Descuento Entrega y Estrena: 456 €

Descuento adicional con Bizum: 50 €

Precio final: 1.549 € + TV de regalo (hasta el 23 de octubre) +hasta 456€ de reembolso con EyE + 50€ de descuento al pagar con Bizum



Galaxy S24 Ultra (1TB) + TV.

ZFold6 + TV de regalo (hasta el 23 de octubre)



El ZFold6, disponible por 1.879 € en lugar de los 2.129 € originales, incluye también la smart TV de regalo. Este innovador dispositivo ofrece una experiencia diferente gracias a su pantalla plegable, permitiendo un nuevo nivel de multitarea y visualización. Con funciones avanzadas y un diseño futurista, el ZFold6 no es solo un smartphone, sino una herramienta versátil para el gaming y el consumo multimedia.



Es una buena opción para jugadores que desean disfrutar títulos como Asphalt 9: Legends y Fortnite, aprovechando la capacidad multitarea para alternar entre aplicaciones sin perder el ritmo en el juego, ofreciendo una experiencia única en movilidad y entretenimiento.



Detalles de la promoción:

Precio original: 2.129 €

Precio en Samsung.com: 1.979 €

Descuento Entrega y Estrena: 903 €

Descuento adicional con Bizum: 100 €

Precio final: 1.879 € + TV de regalo (hasta el 23 de octubre) + hasta 903€ de reembolso con EyE + 100€ de descuento pagando con Bizum



Monitores para afianzar tu experiencia de juego

Monitor Gaming QHD 27" Odyssey G5 G51C LS27CG510EUXEN



El monitor LS27CG510EUXEN, rebajado a 174 € desde 209 €, combina elegante diseño y calidad de imagen superior. Equipado con una alta tasa de refresco y rápido tiempo de respuesta, es perfecto para jugadores ávidos de shooters y juegos de acción que precisan movimientos rápidos y precisos.



Detalles de la promoción:

Precio original: 209 €

Precio en Samsung eStore: 199 €

Descuento Entrega y Estrena: 25 €

Precio final: 174 €

Descuento total aplicado: 17%



Monitor Gaming 27" Odyssey G4 LS27BG400EUXEN



El monitor LS27BG400EUXEN está disponible durante la semana por 154 €, una importante rebaja desde los 279 € iniciales. Este monitor, al igual que el anterior, ofrece una excelente relación calidad-precio, con una pantalla de 27 pulgadas y resolución Full HD. Es perfecto para aquellos que buscan una calidad visual destacable para juegos y otras actividades informáticas, todo sin comprometer el presupuesto.



Detalles de la promoción:

Precio original: 279 €

Precio en Samsung eStore: 179 €

Descuento Entrega y Estrena: 25 €

Precio final: 154 €

Descuento total aplicado: 45%



Televisores para gaming y smart TV

Smart TQ50QN90DATXXC TV (50 pulgadas)



Este televisor de 50 pulgadas, disponible por 950 € frente a los 1.499 € originales, ofrece una experiencia visual espectacular gracias a su tecnología QLED, resolución 4K y soporte HDR. Estas características son cruciales para juegos que explotan al máximo la calidad gráfica, proporcionando colores vibrantes y un nivel de detalle impresionante.



Este tamaño de pantalla y su avanzada tecnología es ideal para juegos como The Witcher 3 y Assassin’s Creed Valhalla, donde los vastos entornos abiertos y los gráficos complejos se benefician de una pantalla grande que no sacrifica el detalle visual. La tecnología QLED asegura una reproducción de color precisa, lo que es fundamental para una experiencia de juego realmente inmersiva en mundos expansivos.



Detalles de la promoción:

Precio original: 1.499 €

Precio especial: 1.050 €

Descuento Entrega y Estrena: 100 €

Precio final: 950 € + 50 € de descuento al pagar con Bizum



TQ48S93DAEXXC TV (48 pulgadas):



La smart TV TQ48S93DAEXXC de 48 pulgadas por 1.124 €, rebajado de su precio original de 1.699 €. Este televisor OLED ofrece colores nítidos y negros profundos, elevando la interpretación visual y el contraste hasta niveles superiores, algo esencial en juegos que requieren una experiencia visual inmersiva.



Las 48 pulgadas de este modelo son perfectas para juegos como Cyberpunk 2077 y Horizon Forbidden West, donde las cinemáticas y los entornos detallados son cruciales para la narrativa y la jugabilidad. La tecnología OLED mejora los detalles en escenarios oscuros y escenas de acción rápida, permitiendo a los jugadores captar todos los matices visuales que los desarrolladores han implementado. Esto hace de este televisor una elección ideal para cualquiera que busque la mejor inmersión visual posible.



Detalles de la promoción:

Precio original: 1.699 €

Precio especial: 1.199 €

Descuento Entrega y Estrena: 75 €

Precio final: 1.124 € + 50 € de descuento al pagar con Bizum



Además de las fabulosas ofertas, la posibilidad de financiar tus compras hasta en 36 meses te permite acceder al mejor equipo sin afectar significativamente tu presupuesto. No olvides el programa Samsung Entrega y Estrena, que te ayudará a maximizar tu inversión al ofrecer un descuento adicional en tus compras.



Para conocer todos los códigos promocionales y acceder a más detalles sobre estas imperdibles ofertas, visita nuestra sección de descuentos en Público.es - ahora mismo hay un 5% extra en tu primera compra en la app o web. Durante esta Gaming Week, no dejes escapar la oportunidad de llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel y asegurarte de tener el mejor equipo para las fiestas. ¡Prepárate para ser el gamer que siempre has querido ser!