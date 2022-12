Los ganadores del reto de Banco Santander para paliar el hambre e impulsar la agricultura sostenible

"El futuro de los alimentos, los tipos de alimentos que consumimos y cómo asegurar que haya suficiente comida para una población en constante crecimiento". Sobre estos retos ha girado el nuevo programa global Santander X Food for the Future, lanzado por el grupo financiero a finales de septiembre en colaboración con Oxentia Foundation, en el que desafiaba a emprendedores de 11 países a buscar soluciones innovadoras que contribuyan a solucionar uno de los grandes problemas que afronta la sociedad actual.



El objetivo, como destaca Banco Santander, es "respaldar la innovación en la tecnología alimentaria y generar un impacto socioeconómico duradero para millones de personas de todo el mundo", además de colaborar con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, en concreto el ODS nº 2, para poner fin al hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible. Según los datos que maneja este organismo, cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre y, si continúa la tendencia de crecimiento de los últimos años, esta cifra superará los 840 millones de personas para 2030. "El aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible son cruciales para ayudar a aliviar los riesgos del hambre", señala.



Los ganadores en la categoría de startups han sido:



- Revive Eco (Reino Unido) desarrolla un proceso para extraer aceites naturales y sustancias químicas de los posos de café utilizados. Crean alternativas sostenibles y locales al aceite de palma y sus derivados para su uso en productos alimentarios y cosméticos.



- Clearleaf Inc (Costa Rica) trabaja en fungicidas-bactericidas no tóxicos para su uso agrícola en cualquier fase del ciclo del cultivo, de manera que potencia el crecimiento de las plantas sin afectar a la diversidad biológica.



- Nat4bio (Argentina) que ha creado unos revestimientos comestibles elaborados a base de glucosa que permiten proteger frutas y verduras del deterioro y la putrefacción.



En la categoría de scalups, las empresas seleccionadas han sido:



- MOA Food Tech (España), enfocada en la economía circular, combina la biotecnología y la inteligencia artificial para transformar residuos y subproductos de la industria alimentaria en una proteína de última generación con alto valor nutricional y 100% sostenible.



- Small Robo Co (Reino Unido) apuesta por un revolucionario modelo de producción agrícola, denominado cultivo por planta, más respetuoso con el suelo y el medioambiente. A través de la robótica y la inteligencia artificial, impulsa una agricultura eficiente, precisa y productiva.



- Cocuus System Ibérica (España) cuenta con una solución de impresión 3D para producir análogos de la carne a partir de vegetales, carne deconstruida o células cultivadas en laboratorio. El proceso Food to data-data to food genera una tecnología que produce, por ejemplo, beicon vegano.



Además, ha recibido una mención honorífica la compañía Urban Crop Solutions (Bélgica) por sus soluciones de cultivo vertical utilizando un 95% menos de agua y un 0% de pesticidas.



El premio, en total 120.000 euros para los seis ganadores, se ha distribuido en 10.000 euros para cada startup y 30.000 para las scaleups. Además, los premiados formarán parte de Santander X 100, la exclusiva comunidad global de proyectos emprendedores que les permite conectar con los recursos que necesitan para crecer: asesoramiento y formación, capital, clientes, talento, networking y otros recursos de valor. El banco también promocionará las soluciones premiadas a través de sus redes sociales y otros canales, y podrán presentar sus soluciones a Fintech Station, el equipo de innovación abierta de Banco Santander.



Este nuevo reto es un ejemplo más del compromiso del Banco Santander con el emprendimiento universitario, que se articula de la mano de Santander Universidades y forma parte una iniciativa mucho más amplia: Santander X, que nació en 2017 con vocación de convertirse en el mayor ecosistema de emprendimiento universitario del mundo.



Bajo este paraguas se enmarcan diferentes programas con el objetivo de apoyar y acompañar el desarrollo de las mejores ideas en sus distintas sus fases: soluciones para combatir problemas globales -como el cambio climático o la desigualdad social- o para ayudar a las pymes en su transformación digital; nuevas aplicaciones de tecnología blockchain; propuestas punteras de negocio y proyectos desarrollados en las incubadoras universitarias españolas; soluciones sostenibles en automoción… En definitiva, numerosos retos y premios para impulsar la innovación de startups y scaleups.