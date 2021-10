Un ginecólogo diagnostica como "enfermedad" la homosexualidad de una paciente en un parte médico

Una joven de 19 años ha denunciado que un médico del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia calificó en un informe como enfermedad su homosexualidad. En concreto, la mujer acudió a la consulta de ginecología el pasado 4 de octubre y salió de ella con un parte en el que se podía leer: "Enfermedad actual: homosexual".

Desde la Asociación Colectivo GALACTYCO de Gais, Lesbianas, Bisexuales y Trans de Cartagena y Comarca, han denunciado el "el trato vejatorio por LGTBIfobia" y han afeado la "ignorancia manifiesta con tintes lgtbifóbicos que supone relacionar orientación sexual con enfermedad".

Del mismo modo, han criticado al Gobierno Regional de Murcia por "dejadez institucional" para aplicar la ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la comunidad.

Tras lo ocurrido, y según ha señalado la joven afectada en declaraciones a El Mundo, la paciente ha recibido una llamada de la directora del Hospital este jueves en la que se le ha informado de que lo ocurrido "ha sido un error" en el registro. "Dice que como el informe lo hacen rellenando varias casillas el médico ha puesto el dato de que soy homosexual en la casilla de enfermedad pero que no quería ponerlo ahí sino en otra", ha explicado la joven.

La paciente cree que este tema es muy delicado "para cualquier persona que no se termina de aceptar por su orientación sexual" y puede hacer "mucho daño". Por su parte, la madre de la joven ha señalado que el objetivo de la denuncia "es que esto no pase más veces y que tomen con este señor las medidas que proceda para que no vuelva a ocurrir".