La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado este martes que el Gobierno va a aprobar un plan de choque para que los migrantes que llegan a las costas españolas tengan una acogida "correcta" y para recuperar políticas migratorias, como la atención de españoles en el exterior. Sin embargo, no ha adelantado los plazos que manejan para ponerlo en marcha ni los recursos concreto que va a movilizar, aunque ha hablado de partidas presupuestarias extraordinarias.

En un encuentro informativo en la sede del Ministerio de Trabajo, acompañada de la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, Valerio ha reclamado "una mirada europea" para abordar la "presión importante" que se está produciendo por la llegada de personas migrantes al sur de España, que ya ha superado las previsiones presupuestarias de acogida para este año.

"No se puede convertir el Mediterráneo en un fosa común de gente que huye de la miseria y la guerra", ha dicho Valerio, quien ha reconocido que la "situación es complicada" y precisa reforzar "los dispositivos de acogida, que se están prestando a través de las ONG, para que estas personas que llegan en patera tengan una atención adecuada". Valerio niega que exista una "efecto llamada, sino un efecto huida de personas" que no es nuevo. "La inmigración no es una amenaza sino un oportunidad" vista la demografía española, ha precisado.

Falta de previsión del Gobierno de Rajoy

En este sentido, Rumí ha señalado que "ya se advertía esta situación respecto a las llegadas, no solo de migrantes económicos sino también de solicitantes de asilo" y ha lamentado que el anterior Gobierno no hubiera previsto "las medidas de acogida y atención necesarias y un presupuesto para ofrecer esa asistencia".

Junto a la dotación económica para ese plan de "refuerzo" anunciado, la secretaria de Estado también ha señalado que se va a recuperar el Fondo de Acogida e Integración, suprimido por el PP en 2012. Se trata de una partida destinada a dotar de "fondos suficientes" a las comunidades autónomas y ayuntamientos y otras políticas migratorias, "después de siete años de retroceso", ha dicho. Esta segunda medida ya fue adelantada la pasada semana, cuando Valerio afirmó que el Fondo de Acogida e Integración que el nuevo Ejecutivo "tiene la previsión" de que en los Presupuestos Generales de 2019 contendrán una partida exclusiva para reactivar dicho fondo, aunque no pudo precisar su dotación.

Fuentes del ministerio han explicado que el plan de choque, que se va a aprobar en breve, va a dotar "con una partida presupuestaria extraordinaria" aquellos programas que precisan incentivar, principalmente, la acogida a pie de playa, la atención humanitaria y los centros de derivación de los migrantes.

La secretaria de Estado de Migraciones, que ya ocupó esa responsabilidad durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que incidirá en las políticas de "canalización de flujos migratorios legales y de cooperación con los países de origen".

"Nos preocupa ordenar una política migratoria que tenga una mirada diferente a la que ha tenido estos últimos años", ha dicho Rumí, quien ha destacado que para el Gobierno de Pedro Sánchez la migración es una política de Estado.

Ha abogado por "hacer una revolución mental" en la política europea, impulsando un pacto en la UE. "Europa ha tenido una mirada a la defensiva y hay que actuar a la ofensiva, hay que tener planes en la UE", ha concluido.