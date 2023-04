El Gobierno asturiano investigará con "contundencia" la muerte de una joven en Gijón por posible acoso escolar

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este domingo que el Gobierno de Asturias va a abrir la investigación "pertinente" con "toda la contundencia" para averiguar qué es lo que ha sucedido en el suicido de una joven gijonesa por un posible caso de acoso escolar, frente al que el mandatario ha pedido que quienes tengan la "mínima sospecha" denuncien la situación.

Así lo ha manifestado en relación al hallazgo este sábado del cadáver de la joven de 20 años, que fue rescatado al pie del cerro Santa Catalina de Gijón, la ciudad en la que desapareció el viernes la exalumna del colegio La Asunción, centro educativo que ha difundido un comunicado en el ha expresado su compromiso en la "lucha contra el acoso escolar".

"Parece que el propio colegio se ha puesto a disposición de cualquier investigación", ha apuntado Barbón, quien ha apostado por "reforzar los protocolos". A su juicio es "muy importante" que la gente entienda que cuando se conoce una situación de acoso escolar, y ante la "mínima sospecha, no se puede mirar hacia otro lado", sean docentes, alumnos, compañeros o padres.

"Hay que denunciarlo porque, por desgracia, cuando no se corta puede desembocar en una tragedia como la que hemos vivido", ha afirmado Barbón, quien ha anunciado la puesta en marcha de una labor de investigación con "toda la contundencia".

Ante el acoso escolar, ha abogado por "buscar fórmulas", ya que "si la barrera de los centros educativos no sirve porque no visualizan, no son capaces de localizar o, en algunos casos, porque no lo quieren localizar" es necesario habilitar "otros medios a través de otros recursos que permitan actuar".

El fallecimiento de la joven ha dejado a Barbón "mal cuerpo" y "muchísima decepción", "tristeza" y "cabreo", un sentimiento "colectivo" de la ciudadanía, porque "no puede ser que por un acoso una persona pierda la vida".

Adrián Barbón: "hay que perder el miedo y el tabú de decir cuando alguien necesita ayuda psicológica"

Además, el presidente del Principado ha hecho una llamada a la "reflexión conjunta" de la sociedad, a la que ha expuesto que "hay que perder el miedo y el tabú de decir cuándo alguien necesita ayuda psicológica", que ha instado en es preciso "pedirla". "Yo fui al psicólogo de joven, y soy el presidente del Principado", ha dicho Barbón, quien ha animando a los jóvenes y a las personas adultas que atraviesen una situación complicada que "no duden jamás en pedir ayuda".

La Administración regional cuenta con un plan de salud mental "en marcha" para reforzar la atención, si bien "lo primero de todo es que la gente pierda el miedo a pedir ayuda", ha concluido.