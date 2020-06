Las grabaciones que revelan el protocolo de Madrid para las residencias: "No me dejan derivar a nadie"

Una médica de una residencia de ancianos en Griñón (Madrid) admite en una llamada que la Comunidad de Madrid tiene un protocolo para no derivar a los mayores a los hospitales en pleno pico de la pandemia. En la grabación desvelada por El Periódico, que corresponde al 23 de marzo, la doctora explica a la hija de una residente que el Gobierno autonómico envió un "comunicado" con estas directrices. Alejina, de 89 años, muere 17 días después de esta llamada.

La doctora afirma que "la Comunidad tiene unos criterios para los residentes, que son: uno, puede ser trasladado a urgencias todo aquel paciente que tenga infección respiratoria o insuficiencia respiratoria; dos, que no tenga deterioro cognitivo; tres, que sea una persona independiente; cuatro, que no tenga patologías asociadas".

Su hija, Ramona Carvajal, también mantiene una llamada con el director del centro el 3 de abril, según publica la Cadena SER. "No me dejan derivar a nadie, admite el responsable de la residencia.

"Llama tú al hospital de Parla y le dices a ver si me dejan derivarla. Si me llaman del hospital y me dicen mándemela, yo encantado. (...) Todos querrían que les derivaran y no es posible. No nos dejan derivar", le dice el director de la residencia a Ramona Carvajal. Alejina murió en la Fundación Jiménez Diaz.

La familia de Alejina denunciará a la Comunidad de Madrid por un delito de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera "injusto" tratar "por audios, conversaciones u opiniones" concretas la situación que se ha vivido en las residencias de la región durante la pandemia.

Ha manifestado que, aunque la Comunidad de Madrid hubiera tenido "un refuerzo extraordinario de médicos", la pandemia habría sido muy difícil de parar, porque, ha argumentado, "cuando el covid entra en el cuerpo de una persona mayor avisa tarde".

insistido en que, para ella, es injusto "extraer conversaciones y comentarios de tantas noches de dolor" en las que morían hasta quinientas personas y en las que los sanitarios o los bomberos de la región "dieron lo mejor de sí mismos" sin tener información de lo que era el coronavirus, y aún así, ha añadido, "consiguieron frenar el covid".