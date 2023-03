Un grupo de activistas climáticos tiñe de rojo la fachada del Congreso: así han quedado los leones

Agentes de la Policía han detenido a ocho activistas por lanzar botes de pintura roja sobre los emblemáticos Leones del Congreso al grito de "nos gobiernan criminales". Ante la "inacción" del Gobierno en materia de políticas que luchen contra el crisis climática, el grupo ecologista Rebelión Científica, esta vez junto a Extinction Rebellion y Futuro Vegetal, han repetido la misma acción que llevaron a cabo hace casi un año.

Casi una decena de activistas han aprovechado el pleno de este jueves, en el que se ha votado el decreto de la reforma de las pensiones, para teñir la fachada del Congreso con pintura biodegradable.



Uno de los Leones del Congreso de los Diputados cubierto de pintura roja biodegrable a 30 de marzo de 2023. — J.J.Guillen / EFE

Los activistas han defendido esta acción y anticipan nuevas protestas mientras el Gobierno no atienda a las advertencias de los estudios científicos, que alertan de la necesidad de tomar medidas urgentes. Entre sus reivindicaciones, los colectivos han tachado de "insuficientes" las acciones emprendidas por el Ejecutivo en relación a las publicaciones del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) de Naciones Unidas.

"Como científicos hemos publicado todo tipo de artículos y no se hace nada. Ha pasado un año desde la última acción, en el mismo lugar, y el Gobierno no ha hecho nada", ha declarado Víctor de Santos, portavoz de Rebelión Científica que ha participado en la protesta y que no ha sido detenido.

Al poco de lanzar la pintura se ha desplegado un dispositivo de agentes policiales en el Congreso de los Diputados a 30 de marzo de 2023. — J.J.Guillen / EFE

Dos de los activistas participaron en la anterior acción

Precisamente este jueves, se ha juzgado a los 15 activistas detenidos en la protesta llevada a cabo el pasado abril. Todos ellos han sido acusados este jueves en el juzgado de instrucción número 30 de delitos de daño y de desórdenes públicos. Los imputados se han atenido a su derecho a no declarar.

Efectivos de la Policía Nacional detienen a los activistas de Rebelión Científica que han lanzado pintura roja en la Puerta de Los Leones del Congreso a 30 de marzo de 2023. — FERNANDO VILLAR / EFE

A pesar de contar con un proceso de investigación abierto, dos de los militantes imputados han vuelto a participar en el lanzamiento de pintura contra el Congreso a su salida de los Juzgados de Plaza Castilla en Madrid.

"Lo volvería a hacer una y mil veces", ha alegado la ambientóloga Belén Díaz Collante antes de volver a participar en la protesta ante el edificio de la Cámara Baja, según recoge la agencia de noticias EFE.

El Congreso propone que los activistas limpien la fachada

La secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, Carmen Navarro Lacoba, ha abogado por obligar a los activistas a que limpien la pintura roja de la fachada de la Puerta de los Leones de la Cámara Baja.

En su cuenta oficial de Twitter, la 'popular' ha declarado que ella los "habría dejado allí limpiando hasta dejarlo todo como una patena". Además, Navarro Lacoba ha añadido que más tarde les haría "cumplir ante la Justicia con las consecuencias de su fechoría".

La Cámara cifró en 3.000 euros los daños ocurridos durante la acción del pasado abril de 2023 en el Congreso de los Diputados. — FERNANDO VILLAR / EFE

La Cámara cifró en 3.000 euros los daños causados durante la primera acción, en la que en lugar de pintura se utilizó un preparado de agua y remolacha. No obstante, en su momento, Unidas Podemos, ERC y Bildu, entre otras formaciones, pidieron a la presidenta, Meritxell Batet, que retirase lo que consideraban "acusación fake".