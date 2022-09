Grupos ecologistas denuncian la falta de medidas ante la fuga de aceite lubricante en la Bahía de Algeciras

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez exige al Gobierno autonómico y al central actuar inmediatamente ante la fuga de aceite lubricante en la Bahía de Algeciras. Las autoridades deben "evitar un Prestige andaluz", declaró el miércoles. Un buque granelero quedó dañado y semihundido tras chocar con otro el pasado martes.

"Juanma Moreno no puede conformarse con poner un tuit y el Gobierno del Estado no puede estar sin pronunciarse ni enviar medios y prestar interés político a esta cuestión", subrayó Rodríguez. Desde Ecologistas en Acción recalcan que no quieren que se anteponga la economía a la seguridad y el medio ambiente.

El buque OS35 (TV) tiene en sus bodegas 183 toneladas de fueloil pesado, 250 toneladas de diésel y 27 toneladas de aceite lubricante. La fuga tiene lugar en la grúa de la proa del buque, la única de las cuatro grúas a bordo de la embarcación afectada por la entrada de agua hasta el momento.

"Estos hechos se repiten continuamente", denuncian los ecologistas

Ecologistas en Acción denuncia que "estos hechos se repiten continuamente debido al colapso del puerto de Gibraltar y las aguas que utiliza al este y en la Bahía de Algeciras". La organización ha recordado en un comunicado el naufragio del carguero Fedra, que vertió toda la carga de fuel pesado por el Estrecho de Gibraltar y la Bahía de Algeciras.

La sección andaluza Verdemar–Ecologistas en Acción exige a Gibraltar "descongestionar la zona de buques peligrosos junto a la Zona de Interés Comunitario del Estrecho Oriental y la bahía de Algeciras". Además, la organización denuncia una descoordinación del Sistema Nacional de Respuesta integrado en el Plan Nacional de Salvamento.