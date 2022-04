GUIA TOP IMAGEN PERSONAL, MODA Y BELLEZA

Si bien, hoy día los tatuajes se han convertido en moda, no quiere decir que sean de pleno siglo XXI, por el contrario, estos tienen una historia que es por cierto muy interesante y se remonta a que fueron "los hombres euroasiáticos del periodo Neolítico los primeros "tatuadores", eso hace más de 5 mil años, a juzgar por los restos encontrados a finales del siglo XX, en Siberia y el delta del Danubio".



En la actualidad, dejando a un lado la historia, encontramos que los tatuajes están implantando su propia moda con los mismos, dándole un significado en particular a dichos grabados en la piel; dejando así a un lado cualquier tipo de estigma social que pueda tildar de manera inadecuada a los que llevan marcada su piel.



Por otro lado hay que tener muy en cuenta que más del 50 % de los hombres y el 25 % de las mujeres sufren algún tipo de alopecia. La caída del cabello es uno de las principales preocupaciones estéticas, pero puede prevenirse y tiene tratamiento.



La alopecia y la calvicie son algo que, en mayor o menor medida, a todos se nos ha pasado alguna vez por la cabeza. Sabemos que existen diferentes causas que provocan la caída de cabello, tanto en hombres como en mujeres. Y no todos se deben tratar igual.



La imagen que proyectamos refuerza nuestra personalidad, por lo que el estado de nuestro cabello tiene un importante papel en nuestra personalidad por lo que se le debe dar la importancia que merece.



Destacamos también que en En España, el sector de la moda se considera estratégico por ser uno de los más importantes en el peso de la economía nacional y por su enorme dinamismo, que se traduce en crecimiento de las exportaciones y en generación de empleo. Durante años, las empresas españolas del sector de la moda han ido ocupando ese destacado puesto gracias a contar con modelos innovadores, a ser pioneras en el fast fashion, expertas en la gestión del retail y poseedoras de una oferta de producto cambiante y adaptada a los consumidores. Todo ello les ha permitido superar en crecimiento de las exportaciones al resto de sectores, y, además, convertirse en un factor clave de creación de empleo.



Para ilustrar estos temas presentamos una pequeña selección de profesionales muy destacados empezando por Vieja Escuela Tattoo que es un referente en su sector (especialmente en Valéncia) y nos explica su historia y servicios:



Vieja Escuela Tattoo.

Nuestro estudio, Vieja Escuela Tattoo en Valencia cuenta con más de una década de historia en el mundo profesional de tatuajes y piercings.



Inicialmente el estudio abrió sus puertas en 2008, centrándose en el tatuaje tradicional o Old School y tatuaje oriental o japonés.



Con el tiempo y la incorporación de nuevos alguno de los mejores tatuadores en Valencia, venidos de las Bellas Artes, el Graffiti o el Diseño Gráfico, el estilo de tatuaje del estudio evolucionó a lo que es hoy en día.



Actualmente, el estudio cuenta con una familia de varios tatuadores, cada uno de ellos especializado en un estilo diferente de tatuaje, pudiendo, de este modo, cubrir todas las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo un resultado original y exclusivo.



Los estilos que puedes encontrar en Vieja Escuela Tattoo, se articulan desde el tatuaje tradicional hasta derivas realistas, surrealistas de estilo libre, neotradicional o puntillismo, pasando por estilos tan populares como el tatuaje a línea fina y minimalista. Esto nos convierte en uno de los estudios de mejores tatuajes en Valencia más antiguos, con calidad y versatilidad de estilos de tatuajes.



Tenemos la gran suerte de contar con una gran clientela que confía su piel en nuestros tatuadores y gracias a ellos y a que, estos, nos recomiendan en sus círculos más cercanos, cada vez somos una familia más grande.



No obstante, otros muchos nuevos clientes, nos encuentran a través de las redes sociales o nuestra web www.viejaescuelatattoo.es.



Seas repetidor con nosotros o nuevo cliente, siempre, el momento de hacerse un tatuaje es muy importante por la trascendencia de marcar el cuerpo para toda la vida, es por este motivo que nos tomamos muy en serio nuestros trabajo y valoramos enormemente cada persona que deposita su confianza en nosotros.



En segundo lugar hablaremos de los cuidados del cabello en boca de uno de los profesionales más importantes de nuestro país, el Dr. Espinosa Custodio.



El doctor Espinosa Custodio es experto en medicina y trasplante capilar. Cuenta con más de 6 años de experiencia y es uno de los cirujanos capilares de referencia en España con técnicas FUE y DHI. En su clínica de Madrid, Instituto Médico del Prado, atiende a pacientes que vienen de todas partes del mundo.



El doctor nos da las claves de cómo elegir una buena clínica capilar. Según nos dice, es muy importante que la primera consulta la realice un médico especialista que evalúe la salud general del paciente y determine qué tipo de alopecia presenta para poder prescribirle el tratamiento más adecuado. Se lamenta de que "en muchos casos se frivoliza con este tipo de patologías y las consultas las realizan asesores comerciales".



En su caso, la consulta suele durar alrededor de una hora y en ella, además de realizar una historia clínica al paciente, analiza el cuero cabelludo con ayuda un dermatoscopio inteligente, HairMetrix by Canfield, que mide el grosor y densidad del cuero cabelludo.



En el caso de que el paciente necesite un trasplante capilar, el doctor indica que "es el propio médico quién debe realizar toda la cirugía y nunca debe delegar funciones en el personal de enfermería". En todo este tipo de procedimientos, es muy importante que se hagan con todas las garantías sanitarias.



Por último, cabe destacar que el doctor Espinosa Custodio en su clínica garantiza los resultados de sus cirugías por escrito. En los meses siguientes, lleva a cabo un seguimiento específico en el que se incluyen los tratamientos necesarios para que el resultado sea excelente.

https://www.drespinosacustodio.com#analytics-noticia:contenido-enlace, https://institutomedicodelprado.com/



Para seguir con el hilo de cómo mejorar nuestra imagen, nada mejor que presentar a dos empresas de Moda que desde su nacimiento han conseguido ser un referente para el sector.



En primer lugar hablamos de MOMOC.



La idea de Momoc surge después de un viaje que realizó su fundadora Gabriela Machado a Nueva Zelanda, donde tiene la oportunidad de sumergirse en la naturaleza, trabajar en granjas orgánicas y practicar senderismo de alta montaña. Esos paisajes fascinantes con esos colores motivaron el proyecto de Momoc para aunar una marca que contribuyese a la moda sostenible y ética, utilizando materiales reciclados, veganos y ecológicos siendo la mayoría de origen español.



Gabriela considera el calzado un bonito accesorio fundamental para ir bien vestida y no por ello se debe dañar al planeta.



Momoc es única porque es un calzado para mujer de diseño con valores. Cuando calzas unos Momoc sabes que vas a llamar la atención por su colorido, sabes que estas respetando el medio ambiente y a los animales y sabes que estas respetando los derechos de los trabajadores (están fabricados artesanalmente en Elda, Alicante). Es un calzado 100% fabricado en España.



Los diseños son creados por la propia comunidad de Momoc. Animan a los lectores de Público a sacar su talentazo y a participar en su concurso anual (visiten sus rrss para más información).



¡El único requisito es tener ganas de crear!



Momoc vende principalmente online a Estados Unidos y Europa. Tienen tienda física en Madrid, en Calle Lagasca 55 (Kraft&Walkers).



Y ya por último aunque no menos importante hablamos con RIA MENORCA, el referente absoluto en Calzado menorquín.



Ria Menorca.

RIA Menorca presenta su nueva colección para el verano 2022, coincidiendo con el 75 aniversario de la marca. La colección para el próximo verano propone diseños minimalistas y otros más coloridos, ideales para completar cualquier look veraniego.



En los últimos años, RIA Menorca ha apostado también por incluir algunas sandalias en su colección y el próximo verano podremos ver las diferentes sandalias anatómicas que han incluido, combinando diferentes materiales y formas.



La unión de moda y tradición hace de las menorquinas RIA la elección perfecta para toda la familia. Los más pequeños de la casa se sentirán de lo más cómodos con ellas tanto para el día a día como en para las ocasiones más especiales. Un clásico renovado que no puede faltar en el armario de esta temporada.



Actualmente, RIA Menorca cuenta con cuatro tiendas físicas, dos en la isla de Menorca y otras dos en la isla de Mallorca. Además, cuenta con más de 500 puntos de venta en España y está presente en países como Italia, Alemania, Singapur o Australia. Sus menorquinas también se venden online en www.ria.es