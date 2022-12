Hacienda ingresará 164 millones por la Lotería de Navidad si se reparten los tres primeros premios

El sorteo de la Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina. Este año, Hacienda podrá ganar 163,8 millones de euros si se reparten los tres primeros premios, según los cálculos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Desde esta agrupación apuntan a que esta cifra supone un aumento de 7,28 millones de euros con respecto al año pasado, debido a que durante este ejercicio Loterías ha vendido ocho series más.

El número de premios, por defecto, aumenta en 1.224.320, hasta los 27.547.200, y el importe de los mismos aumenta en 112 millones de euros, hasta los 2.520 millones. Por esto, el "aguinaldo" para las arcas públicas también se incrementa, a pesar de que se mantiene el mínimo exento para tributar desde el 1 de enero de 2020, cuando se incrementó hasta los 40.000 euros.

De cara al Sorteo de Navidad, los técnicos del sindicato explican que debido al impuesto del 20% en los premios de la Lotería a partir de los 40.000 euros, los afortunados que logren el premio Gordo, que reparte 400.000 euros al décimo, recibirán 328.000 euros, mientras que el fisco se quedará con los 72.000 euros restantes. Los agraciados con el segundo premio –de 125.000 euros por décimo– entregarán 17.000 euros a Hacienda, y a los ganadores del tercer premio –50.000 euros por décimo– se les descontarán 2.000 euros.

En este marco, desde Gestha se recuerda a los afortunados que pretendan contratar un seguro, de los que –según se promociona– "te devuelve los impuestos de la lotería", que el cobro de la indemnización equivalente al impuesto retenido está sometido a gravamen como incremento de patrimonio, por lo que deberían incluirlo en su declaración de la renta correspondiente.

Las peticiones de Gestha para la reforma tributaria

Gestha sigue reclamando a la Agencia Tributaria que les permita abrir un programa de investigación tributaria y de blanqueo de capitales sobre los 590 millones de premios grandes obtenidos por las sociedades en sorteos entre 2018 y 2021 que no hayan prescrito, así como de otros cinco millones de premios grandes de más de 40.000 euros cobrados hasta octubre de 2022.

En el marco de la reforma tributaria del próximo año, los técnicos de Hacienda piden al Gobierno que reponga el mínimo exento de los premios de Loterías, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros, puesto que consideran que así se desincentivaría el juego, además de que no ven ninguna justificación tributaria ni económica para que no tribute una ganancia del azar de 40.000 euros, y en cambio tribute una prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros.

Y añaden que, hasta la fecha, los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los beneficiarios, por lo que no les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí habría que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si el conjunto de su patrimonio neto alcanza el mínimo autonómico para presentarlo.

Finalmente, Gestha insiste en que para acabar con el fraude fiscal no hay que aumentar las exenciones, sino combatir la evasión mediante mayores competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para mejorar el control y la recaudación.