Dos hombres patean a un caballo agotado que se desplomó durante la Feria de Abril de Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla se celebra cada primavera desde hace más de 175 años. Desde que la sociedad está más concienciada sobre el maltrato animal, no ha habido un sólo año en el que no resuene un caso en el que un caballo haya muerto por las condiciones extremas a las que se somete a estos animales durante la festividad.

El pasado lunes, Sevilla llegaba a los 35 grados, en un abril marcado por la sequía y las altas temperaturas debido a la crisis climática. Un vídeo que ha circulado por redes sociales muestra uno de estos casos de maltrato, en el que un caballo cae al suelo de agotamiento y, ante sorpresa y gritos de reproche de los viandantes, los dueños del animal se dedicaron a propinarle patadas para que se levantara, en lugar de asistirle.

Muchos usuarios de Twitter retuitearon el clip mostrando su indignación y pidiendo una Feria de Abril sin carros de caballos, con el hashtag #NoAlMaltratoAnimal.

PACMA Andalucía se hizo eco del suceso, criticando al Ayuntamiento de Sevilla por no tomar medidas para que esto no ocurra. Además, también publicó otro vídeo en el que un caballo murió de agotamiento y deshidratación mientras tiraba de un carro. Un panorama que no deja de repetirse.