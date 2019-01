La huelga de taxi en Madrid para exigir una regulación inmediata del sector VTC ha arrancado este lunes con un seguimiento del cien por cien y una multitudinaria concentración de vehículos en las inmediaciones de Ifema con cerca de un millar de coches, según han informado fuentes del sector.

Por otro lado, un centenar de taxistas también se ubica en la estación de Atocha para informar a la población de las reivindicaciones del sector, al igual que ocurre en la T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

También se producen concentraciones en la estación de buses de Méndez Álvaro, en la T-1 y T-2 del aeropuerto y en otros puntos destacados del transporte intermodal de la capital. En Ifema, los vehículos del taxi se suceden en la avenida Capitán de España donde se deja un carril por sentido para la circulación.

"El seguimiento de la huelga es del 100%, no hay un taxi libre en Madrid", ha dicho el miembro de la Junta Directiva de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, José Miguel Fúnez, para relatar que también se han desplazado a la capital compañeros de Extremadura, Bilbao y Valencia.

Manifestación de taxistas en la Puerta del Sol de Madrid

La concentración más importante está prevista que se realice de 12 a 14 horas en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, donde se espera una gran afluencia de taxistas para mostrar su reivindicación de regulación inmediata de la VTC.

Fúnez ha señalado que la movilización de Madrid es clave para mostrar las dificultades que padece el sector en relación a la proliferación de vehículos VTC, dado que la región soporta el 70% del total de este tipo de automóviles, pues a las casi 6.700 licencias que operan en Madrid se unen otras 1.500 desplazadas desde otras autonomías a la región.

El portavoz de la Federación Profesional del Taxi recalca que el paro se desarrolla sin incidentes y ha querido pedir disculpas a los usuarios y clientes del sector. No obstante, ha destacado que la situación es "insostenible" por un problema "generado por las administraciones".

De hecho, ha acusado a la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, y el director general de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero, de ser "incapaces" tras varios meses de plantear una regulación a nivel regional que permita asegurar la proporción de 1/30 licencias que marca la normativa.

Reunión del presidente madrileño con el sector del taxi

Coincidiendo con las primera horas del paro, está prevista una reunión a las 9.30 horas entre el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y las principales asociaciones del sector para ofrecerles una "reforma exprés" de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos, que irá encaminada en la defensa de sus derechos.

El dirigente regional ha recordado que el Gobierno se reunió el pasado martes con las asociaciones, donde les ofreció "diálogo y empezar a construir un planteamiento" en su defensa. A partir de ahora, Garrido quiere abrir camino para "empezar a legislar" porque, a su parecer, los taxistas están sufriendo "una situación francamente injusta". Por ello, ha manifestado su creencia de que puede llegarse a un acuerdo con las patronales del sector del taxi.

Aparte, dado que el sector tiene un "compromiso social" con la ciudadanía, de forma voluntaria ha acordado servicios mínimos compuestos por unos 100 vehículos eurotaxi, que tendrán un distintivo "especial", para aquellos usuarios que necesiten desplazarse para tratamientos de diálisis, pruebas oncológicas o para trayectos de personas con movilidad reducida.

Taxis barceloneses se suman a la protesta contra Uber y Cabify. / EFE

Concentración de taxistas en la Gran Vía de Barcelona

Los taxistas de Barcelona mantienen este lunes su protesta indefinida ocupando la Gran Via de Barcelona entre las calles Entença y Bailèn. La concentración afecta a la circulación de algunas líneas de autobús, ha informado la Guardia Urbana de Barcelona. Los taxistas advirtieron tras la asamblea celebrada este domingo que durante esta cuarta jornada de huelga habrá "acciones simultáneas" en diversos puntos de la ciudad.

La concentración de los taxistas afecta a la circulación de diez líneas de autobús, que han modificado su recorrido. Según ha informado TMB, las líneas D50, H12, V13, 7, 52, 54, 59 y 62 circulan por el carril lateral entre la plaza Tetuan y la calle Comte d'Urgell. Además, la 22 y la 24 no circulan entre las calles Diputació y Casp, y están siendo desviadas por Balmes.

Los VTC ocupan la avenida Diagonal de Barcelona

Conductores de vehículos de alquiler con conductor (VTC) han ocupado a primera hora de hoy como protesta la avenida Diagonal desde la plaza Francesc Macià hasta la plaza Pius XII, en sentido salida de Barcelona. También han ocupado un carril de la Diagonal en sentido entrada a la ciudad, entre la avenida Sarrià y la plaza Francesc Macià, ha informado la Guardia Urbana.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el portavoz de Unauto, Josep Maria Goñi, ha dicho no secundar esta acción: "Yo no comparto estas herramientas, nunca lo hemos hecho". En ese sentido, ha dicho que la acción no parte de la patronal de los VTC sino de "los asalariados, que por su parte y vía Whatsapp se han organizado" para defender sus puestos de trabajo.

La ocupación de esta vía por este tipo de vehículos, entre los que se encuentran Uber y Cabify, afecta a la circulación de las líneas 6, 7, 33, 34, 63 y 67, que no efectúan parada entre la plaza Francesc Macià y Palau Reial en sentido Llobregat, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).