"So, humanos, so", así es la campaña de Correos que invita a hacer un uso responsable de los envíos urgentes

La nueva campaña de Correos llama a reflexionar sobre el impacto de la paquetería urgente en el medioambiente, para promover un uso responsable de este servicio. "So, humanos, so” incide en que es necesario reducir el ritmo y no abusar de los envíos urgentes porque, de los más de 100 millones de envíos que se estiman para el Black Friday y Navidad, "no todo es urgente, pero cuidar el planeta sí". Por eso Correos ofrece la alternativa de sus "Envíos Responsables".