La Iglesia evita opinar sobre las uniones homosexuales tras la declaración del Papa: cada obispo decidirá en su diócesis

El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, ha evitado opinar sobre el anuncio del Vaticano de aceptar la bendición de parejas homosexuales sin considerarlas matrimonio y ha delegado en cada obispo de las distintas diócesis.

"La CEE no hace valoraciones de los documentos promulgados por la Santa Sede. Ya los obispos cada uno verá en su diócesis", ha indicado el secretario general de la CEE preguntado por la decisión histórica del Vaticano de aceptar la "posibilidad de bendecir" a parejas "en situación irregular" o del mismo sexo sin equipararlas al matrimonio.

No obstante, García Magán ha destacado la importancia de "no confundir" ni de hacer de esa bendición "una distinta celebración del matrimonio" y ha insistido en que no hay que confundir estas uniones con una "celebración del matrimonio canónico".

El Vaticano publicó este lunes una declaración histórica titulada Fiducia Supplicans para poner orden en el polémico tema de la bendición de parejas consideradas por la Iglesia como "irregulares".

El prefecto para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, explicó que del preámbulo "se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el Matrimonio".