Mujeres por África y Banco Santander, juntos para impulsar el desarrollo a través del liderazgo femenino

Las mujeres son el motor que mueve África. De ellas depende el 80% de la producción de alimentos, representan el 60% de la fuerza laboral en el sector y realizan el 70% de las actividades de comercio transfronterizo informal, según datos de la FAO. Sin embargo, en su mayoría no son propietarias de las tierras y tampoco tienen el control de sobre los recursos productivos. Siempre han participado activamente en todas las áreas de la sociedad africana: alimentan hogares y comunidades, reciben y hacen rendir los microcréditos, cuidan de la salud de la familia, luchan por la paz con los medios de que disponen…, aunque su aportación no haya sido reconocida o recompensada.



La necesidad de empoderar a las mujeres africanas y facilitar su acceso a las instituciones es clave para lograr el desarrollo del continente. Con esta misión nació en 2012 Mujeres por África. “Queremos dar visibilidad a la experiencia de las mujeres africanas, que están actuando como agentes del cambio social y el crecimiento económico. Están ejerciendo un liderazgo innovador y han traído aire fresco a la política. Ellas están liderando la transformación de dinámicas sociales profundamente arraigadas, que actúan de freno a la igualdad y al desarrollo económico”, señalan desde la fundación.



Desde su inicio, Mujeres por África ha contado con el apoyo de Banco Santander. “Todos los grandes retos globales que nos preocupan están en África: inclusión pobreza, sostenibilidad, emigración…Por eso apoyamos a sus mujeres”, asegura Ana Botín, presidenta del grupo Santander y patrona de esta fundación, en su cuenta de Twitter. Botín ha subrayado en varias ocasiones la importante labor que realiza esta organización para impulsar el progreso y la igualdad de la sociedad africana. “La educación es la mejor herramienta frente a los grandes desafíos. Por eso nos enorgullece impulsar junto a Mujeres por África el proyecto Phare Nador para contribuir al desarrollo del continente africano a través de las mujeres”, señaló Botín durante la presentación de esta iniciativa. Phare Nador (el Faro de Nador, ciudad del norte de Marruecos) se ha convertido en la primera sede de la fundación en el continente africano y en un centro dedicado a generar, transmitir y compartir conocimiento entre las mujeres africanas.



Todos los grandes retos globales que nos ocupan están en África: inclusión, pobreza, sostenibilidad, emigración...



Por eso apoyamos a sus mujeres, que son clave para el desarrollo de África, desde 2004, cuando viajamos a Maputo acompañando a @MujeresxAfrica en sus inicios. https://t.co/gkM9rwyaBn — Ana Botín (@AnaBotin) 3 de julio de 2018

Peor existen otros muchos en los que ambas organizaciones caminan de la mano. De investigación, como Ellas Investigan, que tiene como protagonistas a las científicas e investigadoras del continente y cuyo objetivo es apoyar la labor de estas mujeres, promover redes de cooperación y visibilizar sus logros en un ámbito donde la brecha de género es todavía muy grande; de educación, entre los que figura Learn África, un programa de becas para estudiantes africanas en universidades españolas; e iniciativas de salud (Painting África: luchando contra la malaria y Stop fístula), desarrollo (Launch & Grow y El huerto de las mujeres) y empoderamiento (Fórum de liderazgo y Gobernanza en Yale o Voces verdes, entre otras).

V edición Fórum líderes africanas

Las mujeres africanas también están participando en la política y en las instituciones, fomentando el activismo y el espíritu integrador, e incorporando una nueva forma de liderazgo. El Fórum de líderes africanas es una clara muestra de ello. El pasado 11 de mayo arrancó la V edición de este congreso que desde hace cinco años se celebra en la universidad de Yale. Un espacio de debate para poner sobre la mesa y profundizar en aspectos tan importantes como la mejora de la gobernanza, la igualdad de género, el liderazgo femenino y otros muchos temas de actualidad como la salud global, el activismo social, la paz y la seguridad. Desde entonces, este encuentro ha contado con la participación de 53 mujeres líderes de 33 países del continente africano y se ha convertido en una cita de referencia internacional.



El último fórum contó con la participación de destacadas representantes de ocho países africanos que ejercen un liderazgo innovador y están tranformando el continente. Sonia Dautel, ex directora nacional para Derechos Humanos, Igualdad de género y Equidad de Angola; Vicentica Boco, ex ministra de Educación y presidenta del Instituto Nacional Promoción de la Mujer de Benin; Caddy Adzuba, presidenta de AFEM y premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y Jolly Kamunto, presidenta de Karibu Jeunesse Nouvelle, de R.D. Congo; Ayat Mneina, presidenta del movimiento de jóvenes Al-Shabab, de Libia; Maisoun Badawi, consultora de desarrollo, de Sudán; Samia Fessi, ex parlamentaria de Túnez; Dora Sylya, ministra de Información, y Edith Zewelani Nawakwi, ex ministra y presidenta del Movimiento para la Democracia Multipartidista, de Zambia; Priscilla Chigumba, presidenta del Comité Electoral y Jestina Mukoko, directora del Proyecto de Paz, de Zimbabue.



También participó María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la Fundación Mujeres por África y del Consejo de Estado de España, que intervino en la sesión de apertura junto a Javier Roglá, director global de Santander Universidades. El fórum está dirigido por Emma Sky, directora además del programa Maurice R. Greenberg World Fellows. Como en años anteriores, tuvo dos partes: la primera íntegramente en Yale, donde un equipo de profesores de esta universidad impartió durante cuatro días un apretado programa de sesiones para abordar temas de alcance global; y la segunda, en Nueva York, donde se reunieron con personalidades relevantes del espacio público internacional, en especial de Naciones Unidas.



La Fundación Mujeres por África “está comprometida con la democracia, la gobernanza, la paz, los derechos humanos y el desarrollo económico y social sostenible. Y todo ello en clave de igualdad, porque estamos convencidas de que la igualdad es el factor más poderoso de transformación social”. Un compromiso que comparte Banco Santander, que lleva a cabo numerosas políticas activas para promover el talento femenino y contribuir a cerrar la brecha que aún existe entre hombres y mujeres tanto dentro como fuera del banco. Algunos ejemplos de esta decidida apuesta son: el lanzamiento en España del primer fondo de inversión que invierte en empresas que promueven la igualdad (Santander Equality Acciones); los programas internos para impulsar el talento femenino en el banco con el objetivo de que las mujeres representen un 30% del equipo directivo en 2025; los premios a la mejor iniciativa impulsada por mujeres (Woman Explorer Adward), encuentros para reforzar el liderazgo de las mujeres que quieren crecer en el ámbito profesional (Mujeres con S) o las acciones de voluntariado para combatir la violencia de género (De Mujer a Mujer).