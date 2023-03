Los incendios de Asturias, Lugo y Castelló prenden la alarma, con la crisis climática y los sabotajes como telón de fondo

Varias regiones de España están siendo sacudidas por los incendios. Una situación que ha provocado que centenares de personas hayan tenido que abandonar sus casas para huir de las llamas y que las autoridades hayan cortado carreteras y activado los niveles de emergencia para prevenir riesgos ante el avance del fuego. Episodios que reflejan no solo la alarma climática, sino también los intereses económicos que hay detrás de las llamas, según denuncian varias asociaciones ecologistas.

Las comunidades donde la situación es más grave son Asturias, Galicia y País Valencià. En total han quedado calcinadas más de 6.000 hectáreas y las condiciones meteorológicas no ayudan a parar los siniestros. El viento y las temperaturas están dificultando la labor de los efectivos de bomberos desplegados en las diferentes zonas.

Asturias ha registrado a primera hora de este viernes 116 incendios forestales y se ha cortado la autovía A-8 con Galicia. Mientras, en Galicia, en la provincia de Lugo continúa subiendo el número de hectáreas afectadas, ya son 1.400; aunque el fuego ha sido estabilizado, según la Consellería de Medio Rural. Por su parte, en Castelló, alrededor de 1.300 vecinos permanecen desalojados como consecuencia del incendio registrado hace ya más de una semana en el municipio de Villanueva de Viver. Así está la situación caso por caso.



Asturias, más de 100 focos activos

Este viernes, Asturias ha registrado un aumento significativo en el número de incendios forestales. En total, se han detectado 116 incendios, lo que supone 26 más que anoche. Como resultado de esta situación, 174 personas de 39 viviendas tuvieron que ser evacuadas en la zona occidental de la región, y se cortó la autovía A-8 con Galicia.

En ese lugar se han movilizado bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de diversos parques y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). De hecho, a las labores de extinción se ha incorporado este viernes otra sección de la UME con 50 efectivos y 20 vehículos que se sumarán a los 95 militares y 40 medios que ya trabajan en la provincia.

Asimismo, las llamas han llegado esta noche a Oviedo al alcanzar el monte Naranco, dejando una imagen desoladora. Desde buena parte de la ciudad son visibles el fuego y la intensa humareda que salen de este monte, a cuyas faldas se encuentra el barrio ovetense de Ciudad Naranco. El incendio ha calcinado parte del monte desde media altura hasta la cima, que se encuentra coronada por el monumento al Sagrado Corazón de Jesús.



El tráfico ferroviario también permanece cortado a la altura de Cadavedo

Entretanto, según el SEPA, los cortes de vías de comunicación que se decretaron este jueves permanecen activos. La A-8 entre los puntos kilométricos 441 y 444 en Cadavedo, la N-634 en Trevías, la N-632 en Ballota, las carreteras AS-351 desde Almuña hasta la localidad de Merás y la AS-219 en Naraval (Tineo) siguen interrumpidas para todo tráfico, excepto vehículos de emergencia. El tráfico ferroviario también permanece cortado a la altura de Cadavedo. Actualmente, se encuentran movilizados Bomberos del SEPA de diversos parques y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para tratar de controlar la situación.

Castelló, donde la situación es más dramática

Alrededor de 1.300 vecinos de la localidad castellonense de Villanueva de Viver siguen desalojados debido al incendio forestal que se desató hace más de una semana, según ha explicado el 112 Comunitat Valenciana. Además, cuatro carreteras permanecen afectadas y se mantienen los controles de acceso de la Guardia Civil en los municipios y pedanías realojadas.

El tiempo no acompaña: poca humedad, más viento y sin lluvias

Las últimas previsiones meteorológicas no acompañan para mejorar la situación, todo lo contrario. Este viernes se esperan vientos del oeste noroeste con una velocidad de 5-10 km/h, que se incrementarán a lo largo del día hasta alcanzar los 15-20 km/h, con rachas máximas de hasta 30-35 km/h. La humedad relativa disminuirá alrededor del mediodía hasta un 25% o 30%, aunque se espera que suba durante la noche hasta alcanzar un 60%. La temperatura máxima en la zona será de 23-24ºC y no se esperan lluvias.

El número de hectáreas afectadas por el incendio es de 4.700, lo que supone un gran coste ecológico. Esta mañana se han incorporado a las tareas de extinción siete aéreos mientras que 120 efectivos terrestres continúan refrescando y asegurando los puntos más sensibles del perímetro.

En Galicia, fuego estabilizado pero sube el terreno calcinado

La Consellería de Medio Rural ha anunciado que el incendio forestal en la parroquia de Cubilledo, Baleira (Lugo), ha sido estabilizado en la mañana de este viernes. Sin embargo, el número de hectáreas afectadas ha aumentado a 1.400.

La situación dos de alerta se desactivó cuando disminuyó el peligro para la población

La situación dos de alerta fue desactiva cuando disminuyó el peligro para los núcleos de población. En el operativo de extinción, están trabajando cinco técnicos, 32 agentes, 49 brigadas, 29 motobombas, tres palas, una unidad técnica de apoyo, dos aviones y tres helicópteros.

La misma provincia también ha registrado otros tres incendios, y se ha informado de que el de Viveiro, originado en la parroquia de Vieiro, está estabilizado, el de Alfoz en la parroquia de Lagoa también está estabilizado, mientras que el de Taboada en la parroquia de Xián se ha dado por controlado esta mañana. En total, estos focos han arrasado con casi 180 hectáreas.

Alarma climática sí, y mano del hombre también

La emergencia climática pone en alerta a los expertos, ya que este escenario no es habitual hasta los meses de junio, julio y agosto. Así lo recogió un estudio internacional en el que colaboró el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), señalando que el riesgo climático de incendios forestales está aumentando en todo el mundo debido al calentamiento global.

No obstante, no todo es obra del dramático cambio de temperaturas, también está la intencionalidad del ser humano tras las llamas. Un reportaje de Nortes desgrana cómo lo que está ocurriendo no es fortuito. De hecho, multitud de asociaciones han emitido un manifiesto para denunciar los intereses ganaderos que hay detrás de los incendios, ya que los siniestros se reducen cuando hay suficientes pastos de un año para otro.